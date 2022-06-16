Уже вышли на поле боя: Литва передала Украине бронетранспортеры

Литва передала Украине дополнительную военную помощь. 20 единиц бронетранспортеров M113 уже вышли на поле боя.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.
"M113 уже вышли на поле боя в Украине, чтобы защитить жизнь украинских солдат", - написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Это гусеничный транспорт вес которого составляет 10,4 тонны. Он способен вместить до 12 бойцов, а также водителя. В то же время транспорт способен и со скоростью 6 км/ч.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что НАТО начало готовить план перехода наших бойцов на современное вооружение Альянса.
Также недавно Литва уже передавала Украине 20 автомобилей, среди которых грузовые машины и внедорожники.
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