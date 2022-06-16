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Вже вийшли на поле бою: Литва передала Україні бронетранспортери

Фото: броньовик M113 (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Литва передала Україні додаткову військову допомогу. 20 одиниць бронетранспортерів M113 вже вийшли на поле бою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.

"M113 вже вийшли на поле бою в Україні, щоб захистити життя українських солдатів", - написав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Бронетранспортер M113:

Це гусеничний транспорт вага якого становить 10,4 тонни. Він здатний вмістити до 12 бійців, а також водія. Водночас транспорт здатний й плити зі швидкістю 6 км/год.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що НАТО почало готувати план переходу наших бійців на сучасне озброєння Альянсу.

Також нещодавно Литва вже передавала Україні 20 автомобілів, серед яких вантажні машини та позашляховики.

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