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В Украину прибыло 20 военных автомобилей из Литвы, на очереди еще столько же БТР

Новина українською →
Украина, Вторник 07 июня 2022 21:46
В Украину прибыло 20 военных автомобилей из Литвы, на очереди еще столько же БТР Фото: Арвидас Анушаускас (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Украина получила военную помощь из Литвы - 20 автомобилей, среди которых грузовые машины и внедорожники. Еще 20 БТР из Литвы приедут в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

"25 мая я объявил, что Литва готовит новую доставку в адрес Украины. Сегодня я сообщаю, что 10 военных грузовиков и 10 внедорожников уже в Украине. 20 бронемашин М113 приближаются", - написал Арвидас Анушаускас.

Напомним, в Литве объявили сбор средств на "Байрактар" для Украины. Однако вскоре Турция приняла решение передать его бесплатно.

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