НАТО готовит план перехода ВСУ на вооружение Альянса, - Столтенберг

Украина должна быть готовой к длительной войне. НАТО планирует перевести ВСУ на пользование современным вооружением альянса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального секретаря Йенса Столтенберга.

"Украина должна иметь больше тяжелого вооружения. Союзники и партнеры по НАТО уже давно предоставляют тяжелое вооружение, и они наращивают свои усилия. Украинцы должны быть готовы продолжать в течение длительного времени, и мы будем продолжать оказывать поддержку. НАТО готовит план перевода ВСУ с постсоветского вооружения на оружие альянса",- заявил Столтенберг.