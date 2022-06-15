НАТО готовит план перехода ВСУ на вооружение Альянса, - Столтенберг
Украина должна быть готовой к длительной войне. НАТО планирует перевести ВСУ на пользование современным вооружением альянса.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального секретаря Йенса Столтенберга.
"Украина должна иметь больше тяжелого вооружения. Союзники и партнеры по НАТО уже давно предоставляют тяжелое вооружение, и они наращивают свои усилия. Украинцы должны быть готовы продолжать в течение длительного времени, и мы будем продолжать оказывать поддержку. НАТО готовит план перевода ВСУ с постсоветского вооружения на оружие альянса",- заявил Столтенберг.
Напомним, РБК-Украина писало, что, по мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, НАТО предпринимает недостаточно много усилий для защиты и поддержки Украины.
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