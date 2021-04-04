Карантинные выплаты ФОПам: механизм оформления и получения

Единоразовая выплата в размере 8 тысяч гривен будет осуществляться через портал "Дія" или соответствующее мобильное приложение. Срок подачи заявки на выплату компенсации - в течение 30 дней с даты, когда в регионе введены карантинные ограничения "красной" зоны.

Гарантированную помощь в 8 тысяч гривен смогут получить наемные работники юридических лиц или ФОПов при следующих условиях:

Основной КВЭД (классификатор видов экономической деятельности) относится к тем, в отношении кого приняты карантинные меры.

Организация, в которой работает сотрудник, до введения карантина начислила ЕСВ (единый социальный взнос) за предыдущий квартал.

Средняя зарплата наемного работника не превышает 30 тысяч гривен в месяц.

Наемный сотрудник не работает в организации по совместительству.

ФОПы смогут получить одноразовую помощь если:

Первичный КВЭД относится к тем, в отношении кого введены карантинные меры.

Предприниматель зарегистрирован более 3 месяцев.

Оплатил ЕСВ не менее, чем за 6 месяцев в 2020 году.

Если предприниматель одновременно не является наемным сотрудником.

Заявку на получение карантинных выплат можно подать после вступления в силу закона и одобрения правительством необходимых нормативно-правовых актов для его реализации. У кабмина есть 10 дней на разработку профильных проектов, которые уже готовятся.