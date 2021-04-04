UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Карантинные выплаты ФОПам: механизм оформления и получения

Автор: РБК-Украина

Правительство Украины вводит программу поддержки физических лиц-предпринимателей (ФОПов) и наемных работников, пострадавших от карантина. Опубликована инструкция по оформлению и получению этих выплат.

Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация в Facebook.

Единоразовая выплата в размере 8 тысяч гривен будет осуществляться через портал "Дія" или соответствующее мобильное приложение. Срок подачи заявки на выплату компенсации - в течение 30 дней с даты, когда в регионе введены карантинные ограничения "красной" зоны.

Гарантированную помощь в 8 тысяч гривен смогут получить наемные работники юридических лиц или ФОПов при следующих условиях:

  • Основной КВЭД (классификатор видов экономической деятельности) относится к тем, в отношении кого приняты карантинные меры.
  • Организация, в которой работает сотрудник, до введения карантина начислила ЕСВ (единый социальный взнос) за предыдущий квартал.
  • Средняя зарплата наемного работника не превышает 30 тысяч гривен в месяц.
  • Наемный сотрудник не работает в организации по совместительству.

ФОПы смогут получить одноразовую помощь если:

  • Первичный КВЭД относится к тем, в отношении кого введены карантинные меры.
  • Предприниматель зарегистрирован более 3 месяцев.
  • Оплатил ЕСВ не менее, чем за 6 месяцев в 2020 году.
  • Если предприниматель одновременно не является наемным сотрудником.

Заявку на получение карантинных выплат можно подать после вступления в силу закона и одобрения правительством необходимых нормативно-правовых актов для его реализации. У кабмина есть 10 дней на разработку профильных проектов, которые уже готовятся.

Напомним, Верховная Рада 30 марта приняла законопроект №5300 о помощи бизнесу во время локдауна. Документ поддержали 312 нардепов. Из бюджета планируется выделить по 8 тысяч гривен. Местные власти могут на свое усмотрение дополнительно выплачивать сверх этой суммы.

Отметим, изначально для выплат малому и среднему бизнесу компенсаций за "красную" зону в Офисе президента предлагали использовать механизм, который действовал в декабре 2020 года.

Как писало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что местные власти должны помочь бизнесу "красной зоны".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины экономикавыплатыФОП
Читайте также
Выплаты ФОПам по 8 000 гривен начнутся через несколько недель, - Федоров
Украина переключилась с реформ на реагирование на COVID-19, - Всемирный банк
Пенсионный фонд недополучил 4 млрд гривен из-за льготов для ФОПов в 2020 году
Прогноз погоды