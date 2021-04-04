Карантинные выплаты ФОПам: механизм оформления и получения

Правительство Украины вводит программу поддержки физических лиц-предпринимателей (ФОПов) и наемных работников, пострадавших от карантина. Опубликована инструкция по оформлению и получению этих выплат.
Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация в Facebook.
Единоразовая выплата в размере 8 тысяч гривен будет осуществляться через портал "Дія" или соответствующее мобильное приложение. Срок подачи заявки на выплату компенсации - в течение 30 дней с даты, когда в регионе введены карантинные ограничения "красной" зоны.
Гарантированную помощь в 8 тысяч гривен смогут получить наемные работники юридических лиц или ФОПов при следующих условиях:
ФОПы смогут получить одноразовую помощь если:
Заявку на получение карантинных выплат можно подать после вступления в силу закона и одобрения правительством необходимых нормативно-правовых актов для его реализации. У кабмина есть 10 дней на разработку профильных проектов, которые уже готовятся.
Напомним, Верховная Рада 30 марта приняла законопроект №5300 о помощи бизнесу во время локдауна. Документ поддержали 312 нардепов. Из бюджета планируется выделить по 8 тысяч гривен. Местные власти могут на свое усмотрение дополнительно выплачивать сверх этой суммы.
Отметим, изначально для выплат малому и среднему бизнесу компенсаций за "красную" зону в Офисе президента предлагали использовать механизм, который действовал в декабре 2020 года.
Как писало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что местные власти должны помочь бизнесу "красной зоны".