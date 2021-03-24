Зеленский внес в Раду законопроект о помощи бизнесу во время локдауна

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о помощи бизнесу во время локдауна . Текста законопроекта пока нет.

Данный законопроект определен как неотложный. Документ передан на рассмотрение руководства Верховной рады.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что местные власти должны помочь бизнесу "красной зоны". По его словам, дополнительно к предложенным выплатам за счет местных бюджетов центральная власть добавит 100% к размеру помощи.

Также сообщалось, что Кабмин планирует возобновить компенсации предпринимателям, которые пострадали из-за карантина. Выплаты смогут получить в регионах "красной" зоны.

Как писало РБК-Украина, в Офисе президента предложили выплатить малому и среднему бизнесу по 8 тысяч гривен, как компенсацию за "красную" зону.

По состоянию на 24 марта Киев и еще восемь областей находятся в "красной" зоне карантина. В этой зоне запрещается работа ТРЦ, кинотеатров, фитнес-центров, прием посетителей кафе и ресторанами.

Отметим, за время прошлого локдауна выплаты по 8 тысяч гривен получили почти полмиллиона украинцев.