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Карантинні виплати ФОПам: механізм оформлення та отримання

Автор: РБК-Україна

Уряд України вводить програму підтримки фізичних осіб-підприємців (ФОПів) і найманих працівників, постраждалих від карантину. Опублікована інструкція з оформлення та отримання цих виплат.

Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація в Facebook.

Одноразова виплата в розмірі 8 тисяч гривень здійснюватиметься через портал "Дія" або відповідне мобільний додаток. Термін подачі заявки на виплату компенсації - протягом 30 днів з дати, коли в регіоні введено карантинні обмеження "червоної" зони.

Гарантовану допомогу у 8 тисяч гривень зможуть отримати наймані працівники юридичних осіб або ФОПів при наступних умовах:

  • Основний КВЕД (класифікатор видів економічної діяльності) належить до тих, стосовно кого прийняті карантинні заходи.
  • Організація, в якій працює співробітник, до введення карантину нарахувала ЄСВ (єдиний соціальний внесок) за попередній квартал.
  • Середня зарплата найманого працівника не перевищує 30 тисяч гривень в місяць.
  • Найманий працівник не працює в організації за сумісництвом.

ФОПи зможуть отримати одноразову допомогу якщо:

  • Первинний КВЕД відноситься до тих, стосовно кого введені карантинні заходи.
  • Підприємець зареєстрований більше 3 місяців.
  • Оплатив ЄСВ не менш, ніж за 6 місяців в 2020 році.
  • Якщо підприємець не є найманим працівником.

Заявку на отримання карантинних виплат можна подати після набрання чинності закону та схвалення урядом необхідних нормативно-правових актів для його реалізації. У кабміну є 10 днів на розробку профільних проектів, які вже готуються.

Нагадаємо, Верховна Рада 30 березня прийняла законопроект №5300 про допомоги бізнесу під час локдауна. Документ підтримали 312 нардепів. З бюджету планується виділити по 8 тисяч гривень. Місцеві влади можуть на свій розсуд додатково виплачувати понад цієї суми.

Зазначимо, спочатку для виплат малому і середньому бізнесу компенсацій за "червону" зону в Офісі президента пропонували використовувати механізм, який діяв у грудні 2020 року.

Як писало РБК-Украина, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що місцеві влади повинні допомогти бізнесу "червоної зони".

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Новини України економікавыплатыФОП
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