Карантинні виплати ФОПам: механізм оформлення та отримання

Уряд України вводить програму підтримки фізичних осіб-підприємців (ФОПів) і найманих працівників, постраждалих від карантину. Опублікована інструкція з оформлення та отримання цих виплат.
Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація в Facebook.
Одноразова виплата в розмірі 8 тисяч гривень здійснюватиметься через портал "Дія" або відповідне мобільний додаток. Термін подачі заявки на виплату компенсації - протягом 30 днів з дати, коли в регіоні введено карантинні обмеження "червоної" зони.
Гарантовану допомогу у 8 тисяч гривень зможуть отримати наймані працівники юридичних осіб або ФОПів при наступних умовах:
ФОПи зможуть отримати одноразову допомогу якщо:
Заявку на отримання карантинних виплат можна подати після набрання чинності закону та схвалення урядом необхідних нормативно-правових актів для його реалізації. У кабміну є 10 днів на розробку профільних проектів, які вже готуються.
Нагадаємо, Верховна Рада 30 березня прийняла законопроект №5300 про допомоги бізнесу під час локдауна. Документ підтримали 312 нардепів. З бюджету планується виділити по 8 тисяч гривень. Місцеві влади можуть на свій розсуд додатково виплачувати понад цієї суми.
Зазначимо, спочатку для виплат малому і середньому бізнесу компенсацій за "червону" зону в Офісі президента пропонували використовувати механізм, який діяв у грудні 2020 року.
Як писало РБК-Украина, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що місцеві влади повинні допомогти бізнесу "червоної зони".