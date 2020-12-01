Выплаты детям с инвалидностью могут вырасти: Рада одобрила закон за основу

В Украине могут на 50% увеличить размер социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов. Соответствующий законопроект Кабинета министров народные депутаты одобрили за основу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Законопроект №3573 о внесении изменения в статью 2 ЗУ "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" поддержал 321 парламентарий.

По результатам исследований Датского Совета по делам беженцев 111 детей получили ранения от мин или взрывоопасных предметов.

Реализация закона потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

"По предварительным расчетам объем средств, необходимых для выплаты повышенного размера государственной социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, составит 783,10 тыс. грн ежегодно", - указано в пояснительной записке.

Напомним, в начале июня Кабмин внес этот проект в Раду.

Как писало РБК-Украина, в мае ВР отправила на доработку законопроект об усилении социальных гарантий детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые находятся под опекой или попечительством.

Так, в январе в Кабмине анонсировали, что в текущем году будет расти размер госпомощи лицам с инвалидностью с детства.