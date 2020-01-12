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В Кабмине анонсировали увеличение пособий на детей с инвалидностью

Новости » Общество     12.01.2020 - 10:23
В Кабмине анонсировали увеличение пособий на детей с инвалидностью
Фото: Кабинет министров Украины (РБК-Украина)

Рост помощи касается лиц, отнесенных к подгруппе А первой группы

В Кабинете министров рассказали, как в течение текущего года будет расти размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А первой группы с надбавкой на уход. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Отмечается, что с 1 января 2020 года пособие выросло до 3364,60 гривен. С 1 июля ожидается повышение до 3516,40 гривен, а уже с 1 декабря 2020 года пособие вырастет до 3633,30 гривен.

В Кабмине анонсировали увеличение пособий на детей с инвалидностьюОтметим, к подгруппе А первой группы инвалидности относятся лица с исключительно высокой степенью потери здоровья, чрезвычайной зависимостью от постоянного постороннего ухода, помощи или надзора других лиц, которые фактически не способны к самообслуживанию.

Ранее сообщалось, что государственное социальное пособие на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой, в 2020 году будет расти и к концу года составит почти 1858 гривен.

РБК-Украина писало, что Кабинет министров Украины увеличил размер помощи на одного человека для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также детей с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях.

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