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В Украине хотят увеличить выплаты детям с инвалидностью

Новости » Общество     09.06.2020 - 12:07
В Украине хотят увеличить выплаты детям с инвалидностью
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Речь идет о детях, пострадавших от взрывоопасных предметов

В Украине хотят на 50% увеличить размер социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавших от взрывоопасных предметов. Соответствующий законопроект Кабинет министров внес в Верховную раду.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Законопроект №3573 о внесении изменения в статью 2 ЗУ "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" сейчас обрабатывается в комитете.

По результатам исследований Датского Совета по делам беженцев 111 детей получили ранения от мин или взрывоопасных предметов.

Реализация закона потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

"По предварительным расчетам объем средств, необходимых для выплаты повышенного размера государственной социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, составит 783,10 тыс. грн ежегодно", - говорится в записке.

Напомним, в мае Рада отправила на доработку законопроект об усилении социальных гарантий детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые находятся под опекой или попечительством.

Как писало РБК-Украина, в январе в Кабмине анонсировали, что в текущем году будет расти размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины преступленияинвалидностьКабинет Министров УкраиныВерховная Рада
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