Рада отправила на доработку закон об усилении соцгарантий детям-сиротам

Фото: Верховная рада Украина (РБК-Украина)

Такое решение поддержали 246 депутатов ВР

Верховная рада Украины отправила на доработку законопроект об усилении социальных гарантий детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые находятся под опекой или попечительством, передает корреспондент РБК-Украина.

Такое решение поддержали 246 депутатов ВР.

Нардепы не одобрили во втором чтении законопроект №2494 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины".

Данным проектом предусмотрена унификация принципов назначения государственной помощи семьям с детьми и установка адресного подхода для назначения государственной социальной помощи.

В пояснительной записке также подчеркивается, что на сегодня одинокие лица, достигшие 80-летнего возраста и по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, не обеспечены социальной защитой со стороны государства на достаточном уровне.

"Проект акта предусматривает повышение социальных гарантий для детей, находящихся под опекой или попечительством, в том числе для детей с инвалидностью, унификацию принципов оказания помощи на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям, а также введение государственной социальной помощи на уход за одиноким лицам, достигшими 80-летнего возраста и нуждающимися в постоянном постороннем уходе", - уточняется в пояснительной записке.

Напомним, ВР планирует усилить социальные гарантии детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые находятся под опекой или попечительством. В частности, документом предлагается унификация принципов назначения государственной помощи семьям с детьми и установка адресного подхода для назначения государственной социальной помощи.

Как сообщало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский 30 сентября подписал указ "О некоторых вопросах обеспечения прав и законных интересов детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, развития и поддержки семейных форм воспитания детей".