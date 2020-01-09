Выплаченные "Газпромом" почти 3 млрд долларов ждут распределения

В "Нафтогазе" рассказали о средствах, которые выплатил "Газпром" на исполнение решения Стокгольмского арбитража. Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, российский "Газпром" выплатил 2,9 млрд долларов Украине живыми деньгами.

"2,9 млрд долларов мы получили живыми деньгами. Были спекуляции на тему, что мы не получим или будет еще один зачет и все такое. Нет, мы деньгами получили. Сейчас средства никуда не передали. Они находятся на счетах, ждут своего распределения", - заявил Витренко.

Напомним, 27 декабря российская компания "Газпром" выплатила Украине почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Ранее сообщалось, что по результатам газовых переговоров Россия согласилась выплатить Украине 3 млрд долларов. Российский "Газпром" будет выплачивать долг деньгами, а не газом, как обсуждалось ранее.

В свою очередь, в РФ считают выплату Украине 3 млрд долларов "каплей в море" по сравнению с потенциальными рисками для России.

Напомним, 30 декабря Украина и Российськая Федерация подписали контракт на транзит газа на пять лет. Согласно новому контракту гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 году, и 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.