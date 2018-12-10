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Выходные на Новый год 2019: сколько будут отдыхать украинцы

STYLERЖизнь    10.12.2018 - 10:57
Выходные на Новый год 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Новогодние и рождественские выходные в 2019 году продлятся 6 дней

Какие выходные на Новый год 2019 и Рождество будут в Украине, когда будем отдыхать и какие праздничные дни придется отработать – расскажет Styler.

Выходные на Новый год 2019: сколько отдыхаем

Конец декабря и начало января подарят возможность окунуться в чарующую атмосферу зимних праздников с ароматом мандаринов и огоньками на елках. Ведь сразу несколько длинных уикендов ожидает украинцев по случаю Нового года  и Рождества:

  • С 30 декабря по 1 января 2019 - новогодние выходные;
  • С 5 января по 7 января 2019 - выходные на Рождество Христово.

В 2019 году официальный праздник 1 января выпадает на вторник, поэтому правительство рекомендовало руководителям предприятий сделать нерабочим и 31 декабря. В таком случае новогодние выходные начнутся уже 30 декабря и продлятся три дня подряд.  

Однако 31 декабря нужно будет отработать в субботу, 29 числа. Как предпраздничный, этот день будет сокращен на 1 час.

Выходные на Новый год 2019Фото: Выходные на Новый год 2019 (pixabay.com)

Рождественские выходные 2018 – 2019

С 2017 года в украинском календаре государственных праздников добавился еще один – Католическое Рождество. 25 декабря – официальный нерабочий день – приходится на вторник.

Поэтому для создания оптимальных условий труда и отдыха, предшествующий празднику понедельник также будет выходным. Правда, для этого на работу придется выйти 22 декабря, но следующие три дня с 23-го по 25 декабря станут маленькими рождественскими каникулами.

Православное Рождество Христово 2019 отмечается 7 января. Этот день попадает на вторник, поэтому выходные также продлятся для украинцев три дня – с 5-го по 7 января включительно.  

В январе нас ожидает еще несколько волшебных зимних праздников, среди которых Старый Новый Год (14 января),  а также Крещение Господне (19 января), хотя они и не являются официальными выходными. Но в 2019 году Крещение приходится на субботу, поэтому его можно отметить традиционными ночными гаданиями на суженого.

Иллюстративное фотоИллюстративное фото (pixabay.com)

Календарь рабочих и выходных дней в январе 2019

Производственный календарь января с учетом новогодних праздников 2019 для трудящихся по графику 40 часов в неделю будет выглядеть следующим образом:

  • Общее количество календарных дней: 31
  • Количество официальных праздничных дней: 2 (1 января и 7 января)
  • Количество выходных: 10
  • Количество рабочих дней: 21
  • Количество сокращенных дней: нет.

Кстати, мы подготовили афишу мероприятий в Киеве с праздничной атмосферой, которые обязательно стоит посетить в выходные на Новый год 2019.

Ранее мы опубликовали гороскоп на 2019 год Желтой Свиньи для всех знаков Зодиака. 

Видео: РБК-Украина

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