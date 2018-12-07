Гороскоп на 2019 год для всех знаков Зодиака

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Гороскоп на новый 2019 год по дате рождения от РБК-Lite

Гороскоп на 2019 год Желтой Свиньи для всех знаков Зодиака готовит приятные перемены. Успешно будут решаться бытовые и финансовые вопросы, путешествия и деловые поездки пройдут с пользой и доставят удовольствие. Именно этим сферам покровительствует символ наступающего года в астрологическом прогнозе для каждого знака.

Гороскоп на 2019 год: Овен

Овнам в новом году откроются перспективы в карьере. В профессиональной и финансовой сфере этот знак Зодиака ожидает быстрое развитие. Командировки, заключение сделок и переговоры будут успешными и принесут прибыль. Усердный труд в первой половине года подарит возможность хорошо отдохнуть в следующие месяцы.

На любовном фронте все будет гладко. А тем, кто еще не нашел свою вторую половину, звезды советуют повнимательнее присмотреться к своему окружению - счастье совсем рядом!

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Телец

Для достижения поставленных целей Тельцам придется проявить упорство. Нужно быть готовым к неожиданностям в деловых вопросах и не терять "боевого настроя". Стоит уделить внимание саморазвитию, и тогда появится большая вероятность дополнительного заработка.

В погоне за профессиональными успехами не стоит забывать о родных и близких, иначе отношения в семье могут испортиться. Благоприятно почаще выбираться на природу всем вместе, а летом устроить отдых на море.

Близнецы

Близнецам нужно быть осмотрительнее в финансовых вопросах. В новом году не стоит начинать предпринимательской деятельности, брать деньги в долг или открывать кредит. Судебные тяжбы, отношения с государственными органами также будут сложными и могут привести к проблемам.

Зато в любовной сфере - благоприятный период. От поклонников не будет отбоя. 2019 год для Близнецов наилучшим образом подходит для создания семьи.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Рак

Для Раков год Свиньи обещает быть чрезвычайно успешным во всех сферах. Карьера сложится удачно. Возможно поступит предложение занять руководящую должность. Но в этом случае придется проявить рассудительность при расперделении ресурсов, а также следовать установленным правилам.

В 2019 году Ракам стоит всерьез задуматься о создании семьи, а тем, у кого уже есть отношения - уделять больше внимания вторым половинкам.

Лев

Ответсвенное отношение к работе принесет желанный результат - продвижение по карьерной лестницы и улучшение материального положения. Хорошее отношение и уважение к окружающим поможет получить нужные рекомендации.

В новом году стоит заняться саморазвитием. Новое хобби может раскрыть творческие способности и принести массу положительных эмоций. У одиноких Львов большой шанс встретить "своего" человека в будущем году.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Дева

Профессиональные стремления помогут расширить влияние и добиться успехов на работе. В финансовых вопросах необходимо проявить рассудительность и перед совершением той или иной траты, взвешивать все "за" и "против". Год будет хорошим для занятий общественной деятельностью и благотворительностью.

Звезды советуют Девам прекратить активные поиски второй половинки, и тогда любовь найдется сама. Романтическое знакомство в будущем году обещает стать судьбоносным.

Весы

Год будет благоприятным для заключения сделок и крупных приобретений. Новые обстоятельства помогут расширить сферу влияния и добиться хороших результатов в карьерном росте.

Весы ждет активизация творческого потенциала, что приведет к новым интересным проектам. Отношения с семьей будут стабильными, а давние ссоры забудутся. На любовном фронте одиноким Весам стоит быть решительнее.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Скорпион

Год пройдет ровно, в делах все будет стабильно. Появится возможность проявить лидерские задатки, а совет начальства поспособствует достижению поставленной цели. Не стоит бояться доверять интуиции - она поможет наладить взаимовыгодное сотрудничество с потенциальными партнерами.

Звезды пророчат Скорпионам приятное романтичное знакомство в новом году, которое может перерасти в крепкий семейный союз.

Стрелец

Стрельцов в новом году ожидает успех во всех сферах жизни. Благоприятно начать собственное дело, но для этого необходимо тщательно просчитать все риски и необходимое финансирование.

Хорошее время для путешествий в новые места - они принесут не только приятные впечатления, но и полезные знакомства. На любовном фронте у Стрельцов - период страсти и ярких эмоций.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Козерог

На работе возрастет количество обязанностей, что даст повышение статуса ,но на доходе фактически не отразится. В финансовой сфере в 2019 году придется решать вопросы с налогами, страхованием, получением наследства и его оформлением.

Эмоции будут не стабильны, возможны периоды уныния и разочарования в себе без видимых на то причин. Также Козероги будут раздражительно относиться к тем, кто попытается препятствовать их карьерному и творческому росту.

Водолей

Сила воли Водолеев в будущем году несколько раз подвергнется серьезным испытаниям, но тех, кто их преодолеет, ждет заслуженное вознаграждение. Также придется приложить немалые усилия, чтобы удержать свой статус в профессиональной сфере.

На любовном фронте нужно брать инициативу в свои руки и сделать решительный шаг во взаимоотношениях со второй половинкой.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам оставаться благоразумными и не терять бдительности в финансовых вопросах. Для достижения материального благополучия придется приложить значительные усилия. Новые начинания будут удачными, также успешны долгосрочные планы.

В домашней обстановке у Рыб будет царствовать уют и спокойствие, а в любовной сфере ожидается очень романтичный период.

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Видео: РБК - Украина