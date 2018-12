Куда пойти в Киеве: события с новогодним настроением

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Мы собрали предновогодние мероприятия, которые обязательно надо посетить в столице

Во время подготовки к новогодним праздникам легко можно затеряться среди будничной суеты. Но ведь никто не хочет упустить эти сказочные дни и шквал положительных впечатлений. Поэтому мы подготовили для вас подборку самых интересных мероприятий с максимально новогодней атмосферой – выбирайте себе ивент по вкусу и заряжайтесь праздничными эмоциями как следует.

Зимова Країна на ВДНГ

ВДНГ, 8 декабря-10 марта (на территорию парка вход — свободный)

Городской парк зимних развлечений “Зимова Країна на ВДНГ” в прошлом году принял более полумиллиона гостей, что вдохновило организаторов на расширение локаций этой зимой. В этот раз главной темой праздника станут история и традиции настоящего украинского Рождества. Уже 8 декабря ВДНГ украсят новогодней иллюминацией и обустроят тематическую фотозону на входе , а вся территория парка превратится в сказочное место, для отличного времяпрепровождения всей семьей. В этом году посетителей парка ждут: каток, тюбинговые горки, резиденция Деда Мороза, фабрика елочных игрушек и еще много интересного.

Афиша

Paradiz Новогодний Движ

Freedom Hall, 11 декабря (300-500 грн)

Встречайте, невероятное новогоднее шоу на сцене Freedom Hall – творческое объединение “Paradiz”! Если вы из тех, кто считает, что празднования с 31 декабря на 1 января недостаточно, чтобы закрыть новогоднюю тему, то у вас есть шанс оказаться на еще одном праздничном музыкальном вечере в компании звездных гостей. Начинайте отмечать приход 2019 года уже в середине декабря. Кто сказал, что обязательно ждать конца месяца?

Афиша

Новогодняя музыкальная платформа

Национальный дворец искусств “Украина”, 18 декабря (590-2750 грн)

Музыкальная платформа подводит итоги уходящего года и собирает на своей сцене для церемониального награждения самых талантливых представителей отечественного шоу-бизнеса. Самые популярные песни и лучшие исполнители 2017 года будут отмечены специальными призами. Среди звездных гостей вечера: Ирина Билык, Светлана Тарабарова, Наталья Могилевская и еще 25 артистов. Выступления всех музыкантов будут проходить под аккомпанемент симфонического оркестра.

Афиша

Подпольный стендап: XL. Новогодний выпуск

Дом Кино, 21 декабря (150-350 грн)

Во второй половине декабря в Доме Кино будут звучать по-настоящему взрослые шутки. Если на вас не распространяются ограничения на вход “18+”, то вы сможете насладиться юмором лучших столичных комедиантов, юмористической импровизацией и смешными наблюдениями из жизни под праздничное музыкальное сопровождение. Отличная возможность не только познакомиться с культурой украинского стендапа, но и оценить представителей нашей сцены во всей красе!

Афиша

New Year Hits

Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского, 23 декабря (190-480 грн)

Музыка – один из лучших способов проникнуться предстоящими праздниками, тем более, что рождественские мотивы неразрывно связаны с европейским празднованием Нового Года. Консерватория им.Чайковского приглашает на двухчасовой сеанс любопытных джазовых экспериментов и новогодних шлягеров, начиная со всемирно известного “Щедрика”. В программе любимые украинские народные мелодии в исполнении музыкального дуэта Павла Игнатьева и Катико Пурцеладзе.

Christmas Jazz Songs – Sinatra

Дом Архитектора, 24 декабря (225-500 грн)

Новый рождественский вечер от Marco Concert в этот раз будет посвящен легендарному джаз-исполнителю, образцу вкуса и музыкального стиля, королю американской сцены Фрэнку Синатре. На его песнях выросло не одно поколение, но каждому следующему удается открыть в них что-то совершенно новое, ранее незнакомое. Национальный Академический духовой оркестр задался целью подарить вам незабываемый опыт посещения рождественского джаз-оркестра, а потому углубился в творчество легендарного маэстро. Что нового они смогут продемонстрировать слушателю? Узнаем уже 24 декабря.

Афиша

Зимний вечер с классикой

Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского, 28 декабря (150-480 грн)

Праздничная программа национального ансамбля солистов “Киевская камера” – это лучшие произведения Бриччальди, Штрауса, Чайковского и других великих композиторов. Зимний вечер с классикой обязательно станет для вас постоянным источником эстетического наслаждения. Концерт пройдет под сопровождение Ангелины Золотой, которая порадует людей красочной водной анимацией.

Афиша

Aniko Dolidze Big Band

Caribbean Club, 29 декабря (180-860 грн)

Праздник - это всегда ярко: в уютной ламповой атмосфере играет ненавязчивый джаз, люди согреваются горячительными напитками, а главное, что все выглядят счастливыми и довольными. Анико Долидзе приглашает вас в подобную зимнюю сказку в Киеве – на Merry Christmas Swing в Caribbean Club. Вживую прозвучат Jingle Bells, Let It Snow, Have Yourself A Merry Little Christmas, Christmas Time Is Here и многие другие новогодние и рождественские хиты. Все песни Долидзе исполняет в оригинальных аранжировкам, вдыхая в них вторую жизнь. Отличный способ насладиться праздничной атмосферой на музыкальном концерте исполнительницы с уникальными вокальными данными.

Афиша

За 5 часов до Нового Года

Международный центр культуры и искусств, 31 декабря (300-700 грн)

За несколько часов до боя курантов Национальный академический оркестр народных инструментов под кураторством дирижера Виктора Гуцала исполнит лучшие композиции классиков, ставших легендами музыкальной сцены. Во время вечера прозвучат композиции Штрауса, Леонтовича, Чайковского и целая серия мировые новогодних хитов, непонаслышке знакомых многим украинцам. Музыканты предстанут в праздничных костюмах и подарят слушателям ощущение настоящей зимней сказки.

Афиша

Главная Новогодняя ночь страны 2019

Stereo Plaza, 31 декабря (7000-15000 грн)

Если Вы мечтали встретить Новый Год в компании звёзд украинского шоу-бизнеса, то можем вас поздравить – реализовать такую возможность стало гораздо проще. “Квартал-Концерт” приглашает на свою вечеринку в киевском концерт-холле Stereo Plaza. В новогоднюю ночь вас будет удивлять и радовать шоу-программа от “Женского квартала”, выступление группы “НеАнгелы” и главный сюрприз ночи – выступление Секретного Гостя. Всю ночь на сцене будут яркие ведущие Елена Кравец, Евгений Кошевой, Юрий Горбунов и Катя Осадчая!

Афиша

Ранее мы собрали для вас концерты и представления, которые обязательно надо посетить в декабре.

Видео: РБК-Украина