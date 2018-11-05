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Выборы в США: Трамп призвал правоохранителей отслеживать нарушения в ходе голосований

Новости » Политика    05.11.2018 - 18:24
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США пригрозил уличенным в нарушениях максимальными уголовными санкциями

Президент США Дональд Трамп призвал правоохранителей внимательно следить за нарушениями в ходе голосования на промежуточных выборах в Конгресс, которые состоятся 6 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Он подчеркнул, что любой пойманный на нарушении будет облагаться максимальными уголовными санкциями, разрешенными законом.

Выборы в США: Трамп призвал правоохранителей отслеживать нарушения в ходе голосований

"Правоохранительные органы уведомлены о необходимости внимательно следить за любым незаконным голосованием, которое может состояться во время выборов в США во вторник (или в ходе раннего голосования). Любой пойманный будет облагаться максимальными уголовными санкциями, разрешенными законом", - подчеркнул президент США.

Напомним, в офисе госсекретаря штата Джорджия Брайана Кемпа сообщили, что начали проводить расследование по поводу попытки Демократической партии взломать систему регистрации избирателей перед грядущими выборами в Конгресс.

Как писало РБК-Украина ранее, компания Twitter удалила более 10 тыс. аккаунтов за призывы не голосовать на промежуточных выборах в США. Призывы были опубликованы якобы от имени демократов, однако представители партии опровергли свою причастность к публикации таких сообщений и уведомили об этом соцсеть.

Агентство ранее также сообщало, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Штаты проводят "наступательные" кибероперации, чтобы предотвратить внешнее вмешательство в промежуточные выборы в Конгресс, которые назначены на 6 ноября.

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