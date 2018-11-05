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Вибори в США: Трамп закликав правоохоронців відстежувати порушення у ході голосувань

Новини » Політика    05.11.2018 - 18:24
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США пригрозив викритим у порушеннях максимальними кримінальними санкціями

Президент США Дональд Трамп закликав правоохоронців уважно стежити за порушеннями в ході голосування на проміжних виборах до Конгресу, які відбудуться 6 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

Він підкреслив, що будь-хто спійманий на порушенні буде обкладатися максимальними кримінальними санкціями, дозволеними законом.

Вибори в США: Трамп закликав правоохоронців відстежувати порушення у ході голосувань

"Правоохоронні органи повідомлені про необхідність уважно стежити за будь-яким незаконним голосуванням, яке може відбутися під час виборів у США у вівторок (або в ході раннього голосування). Будь-який упійманий буде обкладатися максимальними кримінальними санкціями, дозволеними законом", - підкреслив президент США.

Нагадаємо, в офісі держсекретаря штату Джорджія Брайана Кемпа повідомили, що почали проводити розслідування з приводу спроби Демократичної партії зламати систему реєстрації виборців перед прийдешніми виборами в Конгрес.

Як писало РБК-Україна раніше, компанія Twitter видалила більше 10 тис. акаунтів за заклики не голосувати на проміжних виборах у США. Заклики були опубліковані нібито від імені демократів, проте представники партії спростували свою причетність до публікації таких повідомлень та повідомили про це соцмережу.

Агентство раніше також повідомляло, що радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Штати проводять "наступальні" кібероперацій, щоб запобігти зовнішньому втручанню у проміжні вибори в Конгрес, які призначені на 6 листопада.

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