Власти штата Джорджия обвиняют демократов в попытках повлиять на выборы

Фото: Брайан Кемп (twitter.com/BrianKempGA)

В руководстве штата заявили, что связанные с Демократической партией хакери пытались взломать избирательную систему

В офисе госсекретаря штата Джорджия Брайана Кемпа сообщили, что начали проводить расследование, которое связано с попыткой Демократической партии взломать систему регистрации избирателей перед грядущими выборами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщение о возможной атаке появилось за два дня до начала голосования, где жители штата Джорджия будут избирать губернатора. Претендентами на этот пост является представитель Республиканской партии Брайан Кемп и демократ Стэйси Абрамс. В штабе Абрамса уже категорически опровергли свою причастность к возможному преступлению.

Ранее Демократическая партия уже обвиняла Кемпа в том, что он использовал служебное положения для продвижения своей кандидатуры. Теперь они считают, что такое заявление республиканца является очередной попыткой партии сохранить свою власть в штате.

Представитель штаба Кемпа Райан Мэхоуны сообщил, что такими действиями демократы пытались нарушить закон, так как почувствовали, что могут проиграть. Также он заявил, что попытка взлома была неудачной и личные данные пользователей остались нетронутыми.

Министерство внутренней безопасности США подтвердили, что получили сообщение о расследовании властей штата Джорджия этого инцидента, но не стали давать никаких комментариев. Также от комментариев отказались и в ФБР.

Напомним, Twitter удалил более 10 тыс. аккаунтов за призывы не голосовать на промежуточных выборах в США. Призывы были опубликованы якобы от имени демократов, однако представители партии опровергли свою причастность к публикации таких сообщений и уведомили об этом Twitter.