Twitter удалил более 10 тыс. аккаунтов за призывы не голосовать на промежуточных выборах в США

Иллюстративное фото (flickr.com Tom Raftery)

Призывы публиковались под видом Демократической партии

Компания Twitter удалила более 10 тыс. учетных записей, которые публиковали призывы не голосовать на выборах в Конгресс США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что призывы были опубликованы якобы от имени демократов, однако представители партии опровергли свою причастность к публикации таких сообщений и уведомили об этом Twitter.

"Мы приняли меры в отношении соответствующих аккаунтов и их активности в Twitter", - сообщил представитель соцсети.

Издание сообщает, что с конца сентября и в начале октября было удалено более 10 тыс. аккаунтов. Это является небольшим количеством, если учитывать то, что ранее компания удалила миллионы аккаунтов, которые ответственны за распространение дезинформации на президентских выборах США 2016 года.

Напомним, Facebook удалил 82 фейковых аккаунта из Ирана. Посты на аккаунтах были направлены на распространение тем межрасовых отношений, оппозиционной деятельность и иммиграции.