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США проводят "наступательные кибероперации" для защиты выборов, - Болтон

Новости » Политика    01.11.2018 - 12:36
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

По словам Болтона, пока еще рано говорить об эффекте таких операций

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты Америки проводят "наступательные" кибероперации, чтобы предотвратить внешнему вмешательству в промежуточные выборы в Конгресс, которые назначены на 6 ноября. Об этом он сообщил в среду в Вашингтоне, передает РБК-Украина, ссылаясь на The Washington Рost.

Вместе с тем пока слишком рано говорить об эффекте от этих киберопераций.

"Соединенные Штаты осуществляют "наступательные кибероперации" для защиты промежуточных выборов, которые состоятся на следующей неделе. Однако, сейчас "еще рано" говорить, имеют ли они какое-то влияние", - указывает WР.

Болтон подчеркнул, что такие действия направлены на защиту избирательного процесса Штатов.

Напомним, Кибернетическое командование США для предотвращения вмешательства в выборы начало первую кибероперацию по противодействию распространения дезинформации Россией. Целью операции США вероятно будут сотрудники российских разведслужб.

Как писало РБК-Украина ранее, руководство Twitter распространило информацию об архиве из почти четырех тысяч аккаунтов, которые могут быть причастны к вмешательству в американские выборы.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что не допустит иностранного вмешательства в американские выборы. Администрация Трампа будет оказывать помощь местным властям в проведении безопасных выборов.

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