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Выборы в Раду: ЦИК принял протокол с последнего округа

Новости » Выборы 2019    06.08.2019 - 13:33
Выборы в Раду: ЦИК принял протокол с последнего округа
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Протокол принят с пометкой "Уточненный"

Центральная избирательная комиссия приняла протокол об итогах голосования на выборах в Раду в ОИК № 210 с пометкой "Уточненный". Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

Как сообщается, принят протокол с пометкой "Уточненный", так как был повторный подсчет голосов избирателей на 33 избирательных участках этого округа на исполнение решения суда.

Выборы в Раду: ЦИК принял протокол с последнего округа

Напомним, вчера ЦИК объявил результаты выборов в 198 одномандатных округах. Ценрвиборчком признал избранными еще 7 народных депутатов Украины. В одномандатном избирательном округе №210 результаты выборов в определенный законодательством срок установить не удалось, поскольку ОИК пресчитывал по решению суда голоса на ряде участков. ЦИК обязал ОИК №210 передать ему соответствующие документы до 16:00 6 августа.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия осуществила полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 50 в Покровске и перечислила голоса на выборах в Раду на 14 избирательных участках.

Напомним, 2 августа 2019 ЦИК взял на себя полномочия окружной избирательной комиссии в Покровске для установления итогов голосования в одномандатном избирательном округе № 50 на внеочередных выборах в Верховную раду.

До этого полиция открыла уголовное дело из-за невыполнения членами окружной избирательной комиссии №50 в Покровске Донецкой области решения суда о пересчете голосов.

 

В Одесской области женщине грозит до 7 лет тюрьмы за подкуп избирателей ЦИК пересчитал голоса на 14 участках округа №50
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