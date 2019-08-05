ЦИК объявил результаты выборов в 198 одномандатных округах

Фото: ЦИК (РБК-Украина)

В одномандатном избирательном округе №210 результаты выборов пока не установлены

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила результаты внеочередных выборов в Верховную раду 21 июля по 198 одномандатных округах из 199. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Центризбирком признал избранными еще 7 народных депутатов Украины:

в ОИО № 50 - Требушкин Р. В.;

в ОИО № 69 - Балога В. И.;

в ОИО № 119 - Бондарь М. Л;

в ОИО № 193 - Марчук И. П.;

в ОИО № 198 - Рудык С. Я.;

в ОИО № 207 - Зуев М. С.;

в ОИО № 209 - Зуб В. О.

Всего признаны избранными 225 народных депутатов Украины в ЗБИО и 198 - в ОИО.

"Таким образом, по состоянию на 5 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 423 народных депутатов Украины, в частности: 225 - в общегосударственном многомандатном избирательном округе, 198 - в одномандатных избирательных округах", - говорится в сообщении ЦИК.

В одномандатном избирательном округе №210 результаты выборов в определенный законодательством срок установить не удалось, поскольку ОИК до сих пор пересчитывает по решению суда голоса на ряде участков.

ЦИК обязала ОИК №210 передать ей соответствующие документы до 16:00 6 августа.

Напомним, в субботу, 3 августа, Центральная избирательная комиссия объявила результаты внеочередных выборов в Верховную раду 21 июля в многомандатном избирательном округе (по спискам партий). Согласно подсчету, пария "Слуга народа" по партийным спискам получила - 124 мандата; "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 37;"Батькивщина" - 24; "Европейская солидарность" - 23 и "Голос" - 17 мандатов.