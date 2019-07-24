Выборы в Раду: ЦИК осталось обработать менее 1% протоколов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по состоянию на 24 июля обработала более 99,38% электронных протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные информационной системы ЦИК.

По состоянию на 05:00 ЦИК обработала 99,38% электронных протоколов. На данный момент у партий вырисовывается следующий результат:

"Слуга народа" - 43.17%

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13.01%

"Батькивщина" - 8,18%

"Европейская солидарность" - 8,11%

"Голос" - 5,83%

Напомним, Министерство внутренних дел Украины перебросило резервы групп спецназначения Национальной полиции из состава сил авиаподдержки для стабилизации ситуации после выборов в Покровске Донецкой области. Здесь начались протесты после подсчета голосов. Избирательная комиссия №50 не работает.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по предварительным результатам выборов в Верховную раду Украины на данный момент уже известны имена первых 100 мажоритарщиков, которые победили на округах.

Добавим, что результаты голосования по мажоритарному округу на избирательном участке №210489, который находится в поселке Солотвино Тячевского района признали недействительным.