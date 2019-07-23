Результаты выборов на одном участке Закарпатья признали недействительными

Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ошибка в выдаче бюллетеней привела к отмене результатов по мажоритарке

Результаты голосования на парламентских выборах по мажоритарному округу на избирательном участке №210489, который находится в поселке Солотвино Тячевского района признали недействительным. Об этом сообщает ГО "Опора".

По информации из Окружной избирательной комиссии №72, на этом участке в день выборов бюллетени получили 250 человек, а 61 избиратель, который менял место голосования без изменения избирательного адреса, получил бюллетень для голосования по одномандатному избирательному округу. Таким образом, 61 избиратель, который мог голосовать только за партийные списки, получил бюллетени за кандидатов-мажоритарщиков.

По словам члена ОИК Ивана Деяка, члены участковой избирательной комиссии сами признали голосование по одномандатному округу на своем участке недействительным и составили соответствующий акт.

"К сожалению, не всегда члены УИК полностью компетентны и знают, кому и какой бюллетень можно выдавать и на основе какого документа", - констатирует координатор Гражданской сети "Опора" в Закарпатской области Ярослав Гулан.

Напомним, центральная избирательная комиссия (ЦИК) уже обработала 95% протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду. По данным ЦИК в парламент проходят пять партий.

Отметим, ЦИК сегодня начала принимать бумажные протоколы окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями по результатам выборов. Первыми сдали протоколы 37-й округ Днепропетровской области и 146-го округа Полтавской области.