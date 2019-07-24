Вибори у Раду: ЦВК залишилося опрацювати менше 1% протоколів

Центральна виборча комісія (ЦВК) станом на 24 липня опрацювала понад 99,38% електронних протоколів на позачергових виборах у Верховну раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інформаційної системи ЦВК.

Станом на 05:00 ЦВК опрацювала 99,38% електронних протоколів. На даний момент у партій вимальовується наступний результат:

"Слуга народу" - 43.17%

"Опозиційна платформа - За життя" - 13.01%

"Батьківщина" - 8,18%

"Європейська солідарність" - 8,11%

"Голос" - 5,83%

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України перекинуло резерви груп спецпризначення Національної поліції зі складу сил авіапідтримки для стабілізації ситуації після виборів у Покровську Донецької області. Тут почалися протести після підрахунку голосів. Виборча комісія №50 не працює.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за попередніми результатами виборів у Верховну раду України на даний момент вже відомі імена перших 100 мажоритарників, які перемогли на округах.

Додамо, що результати голосування по мажоритарному окрузі на виборчій дільниці №210489, який знаходиться в селищі Солотвино Тячівського району визнали недійсним.