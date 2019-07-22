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Выборы в Раду: ЦИК обработал 65% протоколов

Новости » Выборы 2019    22.07.2019 - 14:25
Выборы в Раду: ЦИК обработал 65% протоколов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Так, лидирует партия "Слуга народа"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 65.20% протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом говорится на сайте ЦИК.

Так, лидирует партия "Слуга народа", у нее 42.57% голосов. Далее "Оппозиционная платформа За жизнь" с 13.03% голосов. У партии "Европейская солидарность" 8.48% .

За партию "Батькивщина" проголосовали 8.01% избирателей, а за партию "Голос" 6.26% избирателей.

Выборы в Раду: ЦИК обработал 65% протоколов

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области проигрывают все кандидаты, которых накануне выборов поддержали венгерские политики. По данным ЦИК, Василий Брензович, Иосиф Борто и Микло Товт проигрывают оппонентам в одномандатных округах.

РБК-Украина писало, что предварительные результаты выборов в Раду свидетельствуют о том, что по состоянию на утро 22 июля известные имена пятерых будущих нардепов, которые одержали победу в мажоритарных округах.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук завила, что выборы в Раду 2019 года признаны состоявшимися, инцидентов, которые могли бы поставить под сомнение результаты парламентской избирательной кампании, не было.

В свою очередь, директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что наличие материалов незаконной агитации на парламентских выборах 21 июля стало одним из ключевых проблем в канун и день голосования.

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