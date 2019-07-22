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Вибори в Раду: ЦВК опрацював 65% протоколів

Новини » Вибори 2019    22.07.2019 - 14:25
Вибори в Раду: ЦВК опрацював 65% протоколів
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Так, лідирує партія "Слуга народу"

Центральна виборча комісія (ЦВК) опрацювала 65.20% протоколів на позачергових виборах до Верховної радиПро це йдеться на сайті ЦВК.

Так, лідирує партія "Слуга народу", у неї 42.57% голосів. Далі "Опозиційна платформа За життя" з 13.03% голосів. Партія "Європейська солідарність" має 8.48%.

За партію "Батьківщина" проголосували 8.01% виборців, а за партію "Голос" 6.26% виборців.

Вибори в Раду: ЦВК опрацював 65% протоколів

Раніше повідомлялося, що в Закарпатській області програють всі кандидати, яких напередодні виборів підтримали угорські політики. За даними ЦВК, Василь Брензович, Йосип Борто та Микло Товт програють опонентам в одномандатних округах.

РБК-Україна писало, що попередні результати виборів до Ради свідчать про те, що станом на ранок 22 липня відомі імена п'ятьох майбутніх нардепів, які здобули перемогу на мажоритарних округах. 

Раніше голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук завила, що вибори до Ради 2019 року визнані такими, що відбулися, інцидентів, які могли б поставити під сумнів результати парламентської виборчої кампанії, не було.

У свою чергу, директор Комітету виборців України Олексій Кошель заявив, що наявність матеріалів незаконної агітації на парламентських виборах 21 липня стала однією з ключових проблем у переддень та день голосування.

Результати виборів у Раду в Харкові, Одесі та Дніпрі Вибори в Раду: ЦВК опрацював більше 60% протоколів
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