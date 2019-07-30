Выборы в Раду: социологи опубликовали портрет избирателей самых рейтинговых партий

Социологи опубликовали портрет избирателей партий "Слуга народа", "Голос", "Оппозиционная платформа За життя", "Батькивщина" и "Европейская солидарность", которые лидируют по результатам выборов в Раду. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

В електоратах партий "Голос" (52%) и "Свобода" (55%) более половины составляют избиратели западного региона. Избиратели запада и центра преобладают в електоратах "Батькивщины" (78%), "Европейской солидарности" (76%). Однако избиратели юга и востока составляют большинство в електоратах "Оппозиционного блока" (78%), "Оппозиционной платформы За життя" (74%). А вот основной избиратель партии "Слуга народа" сосредоточен в центральном и южном регионах (67%).

Так, по данным опроса, в областных центрах больше всего голосов набрала партия "Слуга народа" (40,8%), далее идут "Европейская солидарность" (13,0%), "Оппозиционная платформа - За життя" (10,0%), "Голос" (8,9%) и "Батькивщина" (5,5%).

Кроме того, добавляется, что "Батькивщина" получила свой лучший результат в селах (9,8%), заняв там второе место.

Как отмечается, за партию "Слуга народа" проголосовали 41,7% мужчин и 46% женщин. Также, по данным опроса, эта партия лидирует в младшей возрастной группе - 18-29 лет. Проходной процент в этой группе получили партия "Голос" - 9,4%, "Европейская солидарность" (7,0%). Избиратели 40-49 лет поддержали преимущественно такие партии: "Слуга народа" (48,4%), "Европейская солидарность" (11,2%), "Оппозиционная платформа За життя" (7,5%), "Голос" (7,2%).

Значительную поддержку от избирателей, старше 60 лет, получили "Оппозиционный блок - За життя" (20,1%) и "Батькивщина" (11,6%).

По данным опроса, партия "Слуга народа" лидирует среди избирателей с незаконченным высшим образованием. В группе избирателей с высшим образованием в партии "Слуга народа" 40,3% голосов, партии "Европейская солидарность" - 12,8%, "Оппозиционной платформы - За життя" - 9,6%, "Голоса" - 8,8%, "Батькивщина" - 6,1%.

В группе избирателей с полным средним образованием партия "Слуга народа" имеет 45,7%, "Оппозиционная платформа За життя" - 11,5%, "Батькивщина" - 9,7%.

Напомним, Центральная избирательная комиссия во вторник, 30 июля, приняла оригинальные протоколы с результатами голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду с 199 окружных избирательных комиссий.

Также ЦИК, по результатам выборов в Верховную раду, признал избранными первых 35 народных депутатов. Отметим, на своих округах проиграли 163 из 199 депутатов-мажоритарщиков.