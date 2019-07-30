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Результаты выборов в Раду: ЦИК принял оригиналы протоколов из всех округов

Новости » Выборы 2019    30.07.2019 - 10:58
Результаты выборов в Раду: ЦИК принял оригиналы протоколов из всех округов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня последний избирательной округ привез протоколы с мокрыми печатями

Центральная избирательная комиссия во вторник, 30 июля, приняла оригинальные протоколы с результатами голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду из 199 окружных избирательных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Как отмечается, сегодня 69-й округ привез последние протоколы с мокрыми печатями. Однако, сообщается, что ЦИК направил на доработку протоколы с мокрыми печатями почти из 30 ОИК.

"Пока не сдадут доработанные протоколы, ЦИК не имеет права объявлять официальные результаты внеочередных парламентских выборов", - говорится в сообщении.

Напомним, ЦИК, согласно результатам выборов в Верховную раду, признал избранными первых 35 народных депутатов. Отметим, на своих округах проиграли 163 из 199 депутатов-мажоритарщиков.

Также представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус в интервью РБК-Украина заявил о создании партией "Слуга народа" коалиции в новом созыве Верховной рады.

Кроме этого, Герус заявил, что новая Верховная рада заработает в период с 24 августа по 6 сентября.

Результаты выборов: ЦИК признал избранными первых 35 нардепов ЦИК осталось принять оригиналы протоколов еще от двух ОИК
Новости Украины Порошенко Зеленский Центральная избирательная комиссиярезультатывыборы в Раду
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