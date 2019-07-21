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Выборы в Раду прошли без системных нарушений, - МВД

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 21:33
Выборы в Раду прошли без системных нарушений, - МВД
Фото: Сергей Яровой (РБК-Украина)

В день выборов ни один человек не пострадал

В день голосования на выборах в Раду сегодня, 21 июля, системных нарушений зафиксировано не было. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД на странице в Facebook.

По его словам, в ходе выборов ни один человек не пострадал.

Выборы в Раду прошли без системных нарушений, - МВДФото: Сергей Яровой (facebook.com/mvs.gov.ua)

"Ни одного пострадавшего гражданина. Избирательный оперативный штаб постоянно отслеживал ситуацию, которая происходила в стране. Жизнь во время выборов не заканчивается. Но, те правоохранители, которые были привлечены к проведению выборов, на 100% выполнили свою работу и справились с поставленными задачами. Для полиции работа не заканчивается, они еще обеспечивают безопасность во время подсчета голосов". – отметил он.

Выборы в Раду прошли без системных нарушений, - МВДВыборы в Раду прошли без системных нарушений, - МВД

Выборы в Раду прошли без системных нарушений, - МВДИллюстративное фото (facebook.com/mvs.gov.ru)

По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, за день полицейские зарегистрировали 2 тыс. 105 заявлений и сообщений, связанных с проведением внеочередных выборов.

"Эти факты связаны с незаконной агитацией - 504; подкупом избирателей - 74; препятствием осуществлению избирательного права - 67; конфликтами - 46; фотографированием бюллетеней - 38; повреждением бюллетеней - 31; сообщение о заминировании - 26", - отметил он.

Кроме того, полиция зафиксировала большое количество "гастролеров" - молодых людей, которые заявляли, что едут на рыбалку, а полиция находила их у избирательных участков с битами, оружием и черенками для лопат.
"В Торецкое неизвестный бросил пачку бюллетеней в урну для голосования. Во Львове летняя женщина порвала бюллетень и пыталась его съесть. Представители" Опоры "на четырех участках обнаружили уже подписаны протоколы до окончания выборов", - добавил он.

Выборы в Раду прошли без системных нарушений, - МВД

Напомним, в Сумах в день голосования на выборах в Раду председатель и секретарь одной из избирательных комиссий досрочно, до завершения процесса голосования, подписали протоколы о подсчете голосов избирателей.

Отметим, в день голосования на внеочередных выборах в Верховную раду следователи полиции открыли более 40 дел о нарушении избирательного процесса.

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