ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полиция отрыла 44 производства во время голосования на выборах в Раду

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 19:34
Полиция отрыла 44 производства во время голосования на выборах в Раду
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

По состоянию на 18:00 в подразделения полиции поступило 1792 заявления о нарушениях

В день голосования на внеочередных выборах в Верховную раду следователи полиции открыли более 40 производств о нарушении избирательного процесса. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По состоянию на 18:00 в подразделения полиции поступило 1792 заявления и сообщения о нарушении избирательного процесса. Больше всего таких сообщений зарегистрировано в Днепропетровской (237), Донецкой (242) областях и городе Киеве (129).

По 44 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. В частности, 23 уголовных производства начаты по ст.158-1 ("Незаконное использование избирательного бюллетеня"), шесть - по ст. 160 ("Подкуп избирателя") и пять уголовных производств - по ст.157 ("Воспрепятствование осуществлению избирательного права").

 

Фото (facebook.com/UA.National.Police/)

Напомним, РБК-Украина писало, что по состоянию на 17:00 полиция зафиксировала 1614 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства в день выборов. Составлен 41 административный протокол и открыто 33 уголовных производств.

Добавим, правоохранители открыли уголовное производство по факту препятствования осуществлению избирательного права в одномандатном избирательном округе №94 (Васильков, Обухов, Васильковский и Обуховский районы Киевской области).

"Опора" обнародовала данные о нарушениях на выборах На 94 округе заменили всех незаконно назначенных членов УИК
Новости Украины Порошенко Зеленский полициянарушения
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь