В Сумах открыли уголовное производство по факту фальсификации документов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет

В Сумах в день голосования на выборах в Раду председатель и секретарь одной из избирательных комиссий досрочно, до завершения процесса голосования, подписали протоколы о подсчете голосов избирателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гражданскую сеть "Опора" и пресс-службу Нацполиции.

Как отмечается, на место происшествия выехала и работает следственно-оперативная группа Сумского городского отдела полиции, которая начала первоочередные следственные действия и изъяла заранее подписанные протоколы.

Действия нарушителей правоохранители квалифицировали по ч. 3 ст. 158 УК (подписание протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке... к его заполнению...).

"Сейчас им обоим полицейские составили сообщение о подозрении в совершении данного преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Правоохранители в очередной раз призывают всех участников избирательного процесса следовать букве закона и действовать только в рамках определенных законодательством процедур.

Напомним, в день голосования на внеочередных выборах в Верховную раду следователи полиции открыли более 40 дел о нарушении избирательного процесса.

РБК-Украина писало, что в городе Лисичанск, которое относится к 107 одномандатного избирательного округа Луганской области, было зафиксировано несанкционированное установку сцены и аппаратуры для проведения шумных массовых мероприятий, прямо напротив здания ОИК.