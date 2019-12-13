ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК назначил дату выборов в Раду на 179-м округе

Новости » Политика     13.12.2019 - 16:41
ЦИК назначил дату выборов в Раду на 179-м округе
Фото: Центральная избирательная комиссия (РБК-Украина)

Выборы на округе № 179 пройдут 15 марта

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила на 15 марта 2020 промежуточные выборы народного депутата Украины на округе № 179 в Харьковской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ЦИК.

Сообщается, что в ЦИК поступило постановление Верховной рады Украины о досрочном прекращении полномочий народного депутата от "Слуги народа" Алексея Кучера, который победил на округе в ходе досрочных выборов в Раду.

"В соответствии с Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины" Комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в этом округе на воскресенье, 15 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Также в ЦИК отметили, что избирательный процесс на округе 179 начинается со дня, следующего после дня опубликования этого решения.

ЦИК назначил дату выборов в Раду на 179-м округе

Напомним, в ноябре президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Кучера новым главой Харьковской областной государственной администрации. На парламентских выборах Кучер баллотировался в 179 мажоритарном округе Харьковской области.

Часть Харьковской области останется без тепла в случае прекращения транзита газа
Новости Украины Центральная избирательная комиссияХарьковвыборы в Раду
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь