ЦИК назначил дату выборов в Раду на 179-м округе

Фото: Центральная избирательная комиссия (РБК-Украина)

Выборы на округе № 179 пройдут 15 марта

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила на 15 марта 2020 промежуточные выборы народного депутата Украины на округе № 179 в Харьковской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ЦИК.

Сообщается, что в ЦИК поступило постановление Верховной рады Украины о досрочном прекращении полномочий народного депутата от "Слуги народа" Алексея Кучера, который победил на округе в ходе досрочных выборов в Раду.

"В соответствии с Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины" Комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в этом округе на воскресенье, 15 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Также в ЦИК отметили, что избирательный процесс на округе 179 начинается со дня, следующего после дня опубликования этого решения.

Напомним, в ноябре президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Кучера новым главой Харьковской областной государственной администрации. На парламентских выборах Кучер баллотировался в 179 мажоритарном округе Харьковской области.