В Украине завершились голосования в 86 ОТО

Фото: Центральная избирательная комиссия (Виталий Носач/РБК-Украина)

По состоянию на 15:00 явка составляла от 14% до 54%

Голосование на местных выборах в 86 объединенных территориальных общинах (ОТО) завершилось 22 декабря в 20:00. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома в Facebook.

По состоянию на 12:00 явка составляла от 4,4% до 35% в разных регионах, а на 15:00 - от 14% до 54%.

Так, в ЦИК поступила первая предварительная информация о ходе голосования по состоянию на 12:00-15:00. В связи с большим объемом информации предоставляем наиболее показательные данные по голосованию в отдельных ОТО. По состоянию на 12:00 лидерами по явке избирателей стали такие объединенные территориальные общины:

- Кировоградская область (в Злинской сельской объединенной территориальной общине Маловысковского района явка избирателей составила 35%);

- Полтавская область (в Зиньковской городской ОТО Зиньковского района и Петровской сельской ОТО Чутовского района - по 35%);

- Черниговская область (в Понорницкой поселковой ОТО Крупского района - 33,7%);

- Донецкая область (в Криворожской сельской ОТО Добропольского района - 32%);

- Житомирская область (в Старосилецькой сельской ОТО Коростышевского района - 32%).

Сравнивая активность избирателей, как отметили в ЦИК, можно констатировать, что самая низкая явка избирателей была такой:

- Закарпатская область (в Довжанской сельской ОТО Иршавского района - 4,4%, в Заречанской сельской ОТО Иршавского района - 4,5%, в Косоньской сельской ОТО Береговского района - 5,6%);

- Ивано-Франковская область (в Пидгайчиковской сельской ОТО Коломыйского района - 7,25%, в Пасичнянской сельской ОТО Надвирнянского района - 7,25%);

- Волынская область (в Сошичненской сельской ОТО Камень-Каширского района - 8%).

По состоянию на 15 часов ЦИК обладает следующей предварительной информацией. Естественно, что показатели выросли во всех регионах.

Лидерами по явке избирателей были:

- Житомирская область (в Старосилецькой сельской ОТО Коростышевского района явка избирателей составила 54%);

- Хмельницкая область (в Сахновецкой сельской ОТО Изяславского района - 54%, в Сахновецкой сельской ОТГ Староконстантиновского района - 53,3%);

- Черниговская область (в Понорницкой поселковой ОТО Крупского района - 53%, в Талалаевской сельской ОТО Нежинского района - 51%, в Сухополовьянской сельской ОТО Прилуцкого района - 50%);

- Волынская область (в Доросиновской сельской ОТО Рожищенского района - 52%);

- Винницкая область (в Махнивской сельской ОТО Козятинского района - 50%).

Аутсайдерами на данный момент стали:

- Закарпатская область (в Косоньской сельской ОТО Береговского района - 14%, в Заречанской сельской ОТО Иршавского района - 19,7%, в Горондивской сельской ОТО Мукачевского района - 17,1%);

- Ивано-Франковская область (в Пасичнянской сельской ОТО Надвирнянского района - 16,44%);

- Харьковская область (в Куриловской сельской ОТО Купянского района - 23,4%).

Как писало РБК-Украина, Центральная избирательная комиссия назначила первые местные выборы в ОТО на 22 декабря 2019 года.

В некоторых ОТО организация местных выборов была под угрозой срыва в связи с уклонением определенных членов районных избирательных комиссий от выполнения своих обязанностей.