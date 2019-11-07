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ЦИК заявляет об угрозе срыва местных выборов в некоторых ОТО

Новости » Политика     07.11.2019 - 17:57
ЦИК заявляет об угрозе срыва местных выборов в некоторых ОТО
Фото: Центральная избирательная комиссия (РБК-Украина)

В некоторых избирательных комиссиях свои полномочия осуществляют лишь около 60% членов от сложившейся количества комиссий

В некоторых Объединенных территориальных общинах (ОТО) организация местных выборов оказалась под угрозой срыва в связи с уклонением определенных членов районных избирательных комиссий от выполнения своих обязанностей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Сообщается, что в некоторых избирательных комиссиях свои полномочия осуществляют лишь около 60% членов от сложившейся количества комиссий. Как добавили в ЦИК, в отдельных комиссиях их руководящий состав также уклоняется от выполнения своих обязанностей.

"ЦИК обращается к политическим партиям отнестись с пониманием и ответственностью к указанным проблемам, еще раз тщательно пересмотреть членов комиссий, которых они подавали в их состав, и в максимально сжатые сроки повлиять на исправление ситуации, чтобы районные избирательные комиссии смогли вовремя сформировать соответствующие территориальные и участковые избирательные комиссии", - сообщили в ЦИК.

В ЦИК напомнили, что за уклонение членами комиссии от выполнения своих полномочий в соответствии со статьей 157 Уголовного кодекса Украины, предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, ЦИК утвердил распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение первых и дополнительных местных выборов 22 декабря 2019 года.

Также РБК-Украина сообщало, что ЦИК признал самовыдвиженца Сергея Рудыка избранным депутатом Верховной Рады на внеочередных выборах 21 июля в одномандатном избирательном округе №198 в Черкасской области.

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