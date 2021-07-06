Выборы канцлера Германии: кто может остановить "Северный поток-2"

Немецкая партия "Зеленых" категорически выступала и выступает против завершения строительства газопровода "Северный поток-2". Экс-глава МИД Украины Константин Грищенко считает, если на выборах канцлера победит кандидат от "Зеленых", то запуск газопровода могут остановить.
Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине".
По его словам, в случае создания коалиционного правительства с участием "зеленых" шансы как минимум притормозить запуск "ПП-2" все же есть.
"Даже если его не полностью закроют, а хотя бы отложат запуск на 3-4 года, ситуация за это время может полностью измениться. И это в целом уже будет кардинальным изменением в подходах Германии", - сказал он изданию.
Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Украина получит деньги за транзит газа, даже если Россия его остановит.
Отметим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что запуск" Северного потока-2 " не повлияет на действующий контракт на транзит газа.
Кроме того, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в случае прекращения транзита газа Украина будет судиться с "Газпромом" в арбитраже.