"Пойдем в арбитраж": Шмыгаль пригрозил "Газпрому" за отказ от транзита через Украину

Российский "Газпром" поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности подать иск против России в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита через страну.

Об это глава украинского правительства заявил в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина" .

По условиям договора, россияне обязались прокачивать не менее 40 млрд кубометров в год через украинскую трубу. Платежи за транзит обязательны, даже если газ физически не будет идти по ГТС.

Шмыгаль заявил изданию, что в случае невыполнения контракта Украина обратится в арбитраж. Премьер-министр уточнил, что если так случится, то "мы снова пойдем в арбитраж и снова будем побеждать".

Источники РБК-Украина в "Нафтогазе" рассказали, что сумма нового иска составит 7,2 млрд долларов.

Кроме того, компания сможет вернуться к отозванным ранее претензиям к россиянам на 12,2 млрд долларов. Вдобавок поставки газа в обход Украины будут грозить санкциями уже не только оператору "Северного потока-2", но и конечным потребителям.