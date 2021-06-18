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Украина получит деньги за транзит газа, даже если Россия его остановит, - Витренко

Новина українською →
Украина, Пятница 18 июня 2021 01:00
Украина получит деньги за транзит газа, даже если Россия его остановит, - Витренко Фото: председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко (facebook.com/YVitrenko)
Автор: Даша Харченко

Даже если Россия достроит газопровод "Северный поток-2", Украина все равно будет получать деньги по контракту. В условиях, даже если транзита не будет.

Об этом заявил председатель правления НАК " Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире "Право на власть".

По его словам, был подписан контракт с гарантией "качай или плати".

"То есть когда Украина гарантированно получает деньги за транзит, даже когда его не будет через территорию Украины. Например, если не будет транзита газа через Украину, если "Северный поток-2" будет достроен, то Украина все равно по контракту должна получать миллиарды долларов", - сказал Витренко.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Северный поток-2" представляет угрозу и условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отметил, что выступает против запуска газопровода "Северный поток-2" и возможных компенсаций.

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Юрий Витренко Северный поток-2
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