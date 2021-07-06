Вибори канцлера Німеччини: хто може зупинити "Північний потік-2"

Німецька партія "Зелених" категорично виступала і виступає проти завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Екс-голова МЗС України Костянтин Грищенко вважає, якщо на виборах канцлера переможе кандидат від "Зелених", то запуск газопроводу можуть зупинити.
Про він повідомив в коментарі РБК-Україна, йдеться у матеріалі "Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні".
За його словами, в разі утворення коаліційного уряду за участю "зелених" шанси як мінімум пригальмувати запуск "ПП-2" все ж є.
"Навіть якщо його не повністю закриють, а хоча б відкладуть запуск на 3-4 роки, ситуація за цей час може повністю змінитися. І це в цілому вже буде кардинальною зміною в підходах Німеччини", - сказав він виданню.
Нагадаємо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що Україна отримає гроші за транзит газу, навіть якщо Росія його зупинить.
Зазначимо, голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що запуск "Північного потоку-2" не вплине на діючий контракт на транзит газу.
Крім того, український прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що у разі припинення транзиту газу Україна буде судитися з "Газпромом" в арбітражі.