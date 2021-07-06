Вибори канцлера Німеччини: хто може зупинити "Північний потік-2"

Німецька партія "Зелених" категорично виступала і виступає проти завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Екс-голова МЗС України Костянтин Грищенко вважає, якщо на виборах канцлера переможе кандидат від "Зелених", то запуск газопроводу можуть зупинити.

Про він повідомив в коментарі РБК-Україна, йдеться у матеріалі "Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні" .

За його словами, в разі утворення коаліційного уряду за участю "зелених" шанси як мінімум пригальмувати запуск "ПП-2" все ж є.

"Навіть якщо його не повністю закриють, а хоча б відкладуть запуск на 3-4 роки, ситуація за цей час може повністю змінитися. І це в цілому вже буде кардинальною зміною в підходах Німеччини", - сказав він виданню.