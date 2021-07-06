После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине

Осенью, после 16 лет на посту, канцлер Германии Ангела Меркель уходит с должности. О том, как идет предвыборная борьба перед сентябрьскими выборами, кто может стать преемником Меркель на должности и изменится ли политика Берлина по ключевым для Украины вопросам – в материале РБК-Украина.

Четырежды канцлер Германии Ангела Меркель уже давно заявила, что не собирается занимать этот пост в пятый раз и не будет участвовать в выборах в Бундестаг, назначенных на 26 сентября этого года.

Впервые за все послевоенное время действующий глава немецкого правительства добровольно отказался от похода на выборы. Но и без того на должности Меркель находилась целых 16 лет, с 2005 года – дольше всех других действующих лидеров стран ЕС (формально главой государства в Германии считается президент, но он имеет очень ограниченные полномочия).

За время руководства Германией Меркель укрепилась в качестве одного из лидеров ЕС, если не всего западного мира. И смена власти в Германии – самой крупной экономике Евросоюза – может серьезно повлиять как на ситуацию во всей Европе в целом, так и на ряд актуальных конкретно для Украины вопросов: европейская и евроатлантическая интеграция, "Северный поток-2", поставки оружия, переговоры по Донбассу и т.д.

"Зеленая" сенсация

Еще несколько месяцев назад казалось, что вместе с эпохой Меркель закончится и шестнадцатилетняя эпоха правления ее партии. Примерно со второй половины весны лидерство в рейтингах неожиданно получила партия "Союз 90/Зеленые" или просто "зеленые".

До сих пор наивысшим достижением "зеленых" было участие в коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) в 1998-2005 годах на правах младших партнеров. Но в апреле-мае перспектива первого в истории Германии "зеленого" канцлера в лице сопредседателя партии Анналены Бербок стала вполне реальной и даже самой вероятной.

Сопредседатель Партии зеленых и кандидат в канцлеры Анналена Бербок (Фото: Getty Images)

Немецкие СМИ называли много причин, почему возглавляемый Меркель блок христианских демократов и христианских социалистов (ХДС/ХСС) начал терять популярность. Прежде всего, за 16 лет при власти правоцентристы уже немного утомили избирателя. Наверняка сказалось и то, что сама Меркель решила не идти на выборы. Свою роль сыграла и серия коррупционных скандалов, в том числе с закупкой медицинских масок, куда были втянуты высокопоставленные партийцы. Но больше всего по рейтингам ударили выборы непосредственно кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС, которым стал относительно малопопулярный в стране Армин Лашет, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия.

Некоторая часть правоцентристского электората перетекла к "зеленым", которые прямо позиционировали себя как сторонники изменений. "После 16 лет правления канцлера Ангелы Меркель и ее альянса ХДС/ХСС Германия, похоже, готова к переменам – и многие считают "зеленых" предпочтительными для этих изменений", – писала The Washington Post.

Безусловно, на руку "зеленым" сыграло и то, что тема борьбы с климатическими угрозами в последние годы окончательно перестала быть нишевой, напротив, заняла одно из видных мест в глобальной повестке дня. Авторитетное немецкое издание Spiegel определило ее как одну из двух центральных тем всей кампании. Второй, конечно, является борьба с пандемией коронавируса. Крайне благожелательно к кандидатуре Бербок относились и мейнстримные немецкие СМИ.

Впрочем, восторженные настроения вокруг "зеленых" и их лидера продлились считанные недели. Партия и лично Бербок начали совершать ошибку за ошибкой. "Что пошло не так? Практически все, что могло пойти не так", – описывает ситуацию Politico.

Бербок, которая публично ратует за наивысшие стандарты прозрачности в политике, "забыла" вовремя задекларировать дополнительные выплаты, полученные от своей партии. В ее официальной биографии обнаруживались непонятные "ошибки". После выступления на партийном съезде она нецензурно выругалась, забыв о включенном микрофоне.

Все эти относительно мелкие промахи дали отличный повод конкурентам бить в самое слабое место лидера "зеленых" – ее недостаточный опыт. 40-летняя Бербок – самый молодой претендент на канцлерский пост в истории Германии, к тому же она никогда не занимала постов в государственной власти.

По мере того, как "зеленые" стали выглядеть главными претендентами на власть в стране, избиратели начали внимательнее изучать их программные обещания. И оказалось, что многие немцы концептуально поддерживают борьбу с изменениями климата, но при этом не готовы к тому, что эта борьба может задеть их личный карман, как в случае с идеями "зеленых" о повышении цен на бензин.

В итоге, уже со второй половины мая ХДС/ХСС во главе с Лашетом вернула себе лидерство в опросах, закрепив тренд уверенной победой на местных выборах в земле Саксония-Анхальт и к началу июля нарастив отрыв от "зеленых" до 10%.

Сомнений в том, что ХДС/ХСС будет в составе следующей парламентской коалиции, у немецких обозревателей все меньше. А вот кто станет их союзником – вопрос открытый. Заявления лидеров ведущих партий о возможности или невозможности союза с другими партиями после выборов – важная часть парламентских кампаний в Германии. С одной стороны, определенные сигналы посылаются избирателям, с другой – зондируется почва для послевыборных переговоров.

Пока что Лашет заявил, что приоритетным союзником видит либеральную Свободную демократическую партию (СвДП) во главе с Кристианом Линднером. Вполне возможным видится и повторение ныне действующей "большой коалиции" – ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) во главе с Олафом Шольцом, вице-канцлером и министром финансов.

Вполне возможен и союз "старых" и "новых" – ХДС/ХСС и "зеленых", в котором партия Бербок окажется в роли младших партнеров. В немецкой аналитической компании INWT Statistics вероятность такой коалиции оценивают в 57%.

По мнению экс-главы МИД Украины Константина Грищенко, участие "зеленых" в следующем правительстве в любом случае может серьезно повлиять на политику Берлина. "Если "зеленые" даже будут младшими, но значимыми партнерами в коалиции, они тоже получат определенное влияние. Тем более, по традициям немецкой политики, один из партнеров главной правящей партии получает себе пост министра иностранных дел", – сказал РБК-Украина Грищенко.

Проходной барьер в 5% наверняка преодолеют еще две партии: "Левые" и ультраправая "Альтернатива для Германии" (АДГ), но в качестве союзников по коалиции их никто всерьез не рассматривает.

"Понимающие Путина"

Украинская тематика в контексте немецких выборов актуализировалась после майского визита в Украину сопредседателя "зеленых" Роберта Хабека. Его слова о том, что "Украине тяжело отказать в оружии для обороны" вызвали в Киеве большой энтузиазм. Тем более, на тот момент возможность первого места "зеленых" на выборах еще выглядела очень высокой.

В Германии заявление Хабека тоже бурно комментировали, в том числе и в партийной среде. Пацифизм исторически был одним из фундаментальных принципов партии, которого "зеленые" пытаются в целом придерживаться до сих пор, пропагандируя "политику ненасилия". "Поставки оружия в Украину стали бы нарушением нашего основополагающего принципа, согласно которому мы не экспортируем вооружения в регионы боевых действий", – заявил в комментарии RND авторитетный экс-лидер "зеленых" Юрген Триттин.

В Киеве надеются, что новая немецкая власть начнет поставки вооружений Украине (Фото: flickr.com/ministryofdefenceua)

Против поставок оружия в Украину высказались и представители других партий, и действующей власти, в том числе глава МИД Хайко Маас из СДПГ и спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт. "Мы проводим ограничительную и ответственную политику экспорта вооружений и не выдаем разрешений на поставки оружия Украине", – цитирует Зайберта Die Welt.

Помимо аргумента о том, что конфликт на Донбассе нужно решать исключительно мирным путем, и поставки оружия могут только навредить, немецкий истеблишмент на полном серьезе апеллирует и к историческому фактору: во время Второй мировой слишком много жителей Восточной Европы погибли от немецкого оружия, этот опыт крайне травматичен и его нельзя повторять ни в каком виде.

Впрочем, официальный Киев надеется на то, что ситуацию все же удастся изменить после сентябрьских выборов. "Вопрос продажи (Германией, - ред.) оружия Украине – я считаю, что это уже вопрос принципа. Эта поставка должна состояться, мы должны эту стену сломать", – заявил 5 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В свою очередь, сама Анналена Бербок в комментариях немецким СМИ подтвердила пацифистские подходы "зеленых", в то же время выступив за помощь Украине в разминировании территорий на Донбассе.

Еще одна надежда Украины в контексте выборов в Бундестаг связана с заморозкой проекта "Северный поток-2". "Зеленые" – единственная из топ-партий Германии, категорически выступавшая и выступающая против завершения строительства газопровода. Вероятно, если бы партия смогла взять монобольшинство в Бундестаге, "СП-2" действительно удалось бы надежно похоронить. Но при текущих рейтинговых трендах шансы на это выглядят мизерными.

Впрочем, и в случае образования коалиционного правительства с участием "зеленых" шансы как минимум притормозить запуск "СП-2" все же есть. Все зависит от политической воли к этому, полагает Константин Грищенко.

"Даже если его не полностью закроют, а хотя бы отложат запуск на 3-4 года, ситуация за это время может полностью измениться. И это в целом уже будет кардинальным изменением в подходах Германии", – сказал он изданию.

В случае прихода "зеленых" к власти в Германии "Северный поток-2" может быть заморожен (Фото: Getty Images)

Если же доминирующую роль в следующем правительстве Германии будут играть ХДС/ХСС на пару с СДПГ, то "Северный поток-2" точно будет запущен, причем в короткие сроки. В обеих партиях трактуют этот проект как чисто экономический, а не как геополитическое оружие России. При этом обязательно делая оговорки о том, что РФ не должна использовать "СП-2" для давления на Украину и другие восточноевропейские страны. Для этого предлагается разработать, в частности, некий механизм гарантий, чтобы в случае возможной эскалации на Донбассе иметь возможность быстро перекрыть кран "Северного потока-2". Но, как писало ранее РБК-Украина, на практике реализовать такой механизм едва ли возможно.

В любом случае, после выборов Киеву не стоит надеяться на то, что Германия превратится в лоббиста европейской и евроатлантической интеграции Украины. В этом плане весь немецкий политикум настроен достаточно прохладно.

При этом определенные различия в позициях партий-лидеров все же есть. "Зеленая" Бербок гораздо четче выступает за необходимость помощи Украине, чем христианский демократ Лашет и социал-демократ Шольц. И гораздо резче критикует агрессивные действия России. "Путин не хочет просто дестабилизировать Украину. Он хочет дестабилизации всей Европы, всех нас", – заявила Бербок во время последних дебатов. Впрочем, ранее она же заявляла, что членство Украины в НАТО нереально, пока на Донбассе продолжается война.

По мнению эксперта по вопросам международной политики Украинского института будущего Илии Кусы, и в целом ждать радикальных изменений политики Берлина по отношению к Украине после выборов не приходится. Хотя, безусловно, многое зависит от того, кто станет следующим канцлером.

"Если будет Лашет, то все останется, как есть, его взгляды полностью совпадают с позицией Меркель. Если будет Шольц, то можно ожидать наоборот большего сближения с РФ, потому что у СДПГ более мягкая позиция по "СП-2", они более бизнес-ориентированы, считают, что надо как-то торговать и сотрудничать с Россией", – сказал он РБК-Украина.

Согласно анализу компании INWT Statistics, на данный момент шансы того, что следующим канцлером Германии станет Армин Лашет, равняются 93%. Влиятельная газета Sueddeutsche Zeitung в январе этого года назвала Лашета "Der Putin-Versteher" – "понимающий Путина". Так в Германии язвительно называют тех, кто так или иначе оправдывает действия хозяина Кремля, призывает к "диалогу" с РФ, учитыванию российских интересов и т.д. Сам Лашет обвинения в излишнем русофильстве, естественно, отрицает.