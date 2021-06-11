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Кулеба: запуск "Северного потока-2" не повлияет на действующий контракт на транзит газа

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Киев, Пятница 11 июня 2021 22:08
Кулеба: запуск "Северного потока-2" не повлияет на действующий контракт на транзит газа Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, повлияет ли запуск российского газопровода "Северный поток-2" на транзит газа через украинскую территорию. По его словам, действующему контракту с РФ ничего не грозит.

Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

"Даже если "Северный поток-2" начнет работать и газ потечет. Во-первых, это никоим образом не влияет на контракт, который уже действует, о транзите газа на 5 лет на очень выгодных для Украины условиях", - сказал он.

Кулеба также заверил, что после запуска российского газопровода украинская газотранспортная система не будет простаивать.

"Во-вторых, не будет ситуации, что мы потеряем деньги от транзита, потому что наша ГТС не будет пустой, я вас уверяю", - подчеркнул министр.

Глава МИД добавил, что "Северный поток-2" угрожает не только украинской экономике, но и безопасности.

"В-третьих, это очень важно, у нас сводят ситуацию с "Северным потоком-2" к миллиардам долларов за транзит, но там есть куча рисков, которые с ним связаны, и мы постоянно подчеркиваем партнерам, что это прежде всего о безопасности Украины", - резюмировал Кулеба.

Напомним, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в случае прекращения транзита газа Украина будет судиться с "Газпромом" в арбитраже.

Кроме того, глава украинского правительства назвал газопровод "Северный поток-2" оружием Кремля.

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