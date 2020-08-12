Выборы в Беларуси: ЦИК пока не определил дату итогов

С датой заседания Центральной избирательной комиссии Беларуси, на котором подведут окончательные итоги выборов президента, пока не определились. При этом ранее результаты должны были огласить 19 августа.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на белорусский ЦИК.

"К настоящему времени дата проведения заседания Центризбиркома по установлению итогов выборов не определена", - проинформировало ведомство.

Отметим, вчера парламент республики обнародовал заявление относительно протестов в стране, которые вспыхнули после президентских выборов. Депутаты назвали их попыткой дестабилизации ситуации в стране, а действия правоохранителей - адекватными.

Так, в республике с 9 августа продолжаются столкновения во время массовых протестов, которые начались после завершения голосования на выборах президента. По предварительным данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко. Результаты голосования обжаловала главный оппонент Лукашенко Светлана Тихановская.

Однако Тихановская 11 августа покинула Беларусь и выехала в Литву, после чего в сети появилось видео, на котором она призвала не выходить на акции протестов; в ее штабе утверждают, что видео записано под давлением.

Ранее РБК-Украина писало, что в больницах находятся более 200 участников протестов, по данным местного Минздрава, большинство с легкими травмами, при этом один человек погиб в ходе протестов.

В частности, с 10 по 11 августа правоохранители задержали около 2 тысяч демонстрантов.