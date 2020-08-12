Вибори в Білорусі: ЦВК поки не визначила дату підсумків

З датою засідання Центральної виборчої комісії Білорусі, на якому підіб'ють остаточні підсумки виборів президента, поки не визначилися. При цьому раніше результати повинні були оголосити 19 серпня.

Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на білоруську ЦВК.

"До теперішнього часу дата проведення засідання Центрвиборчкому щодо встановлення підсумків виборів не визначена", - поінформувало відомство.

Відзначимо, вчора парламент республіки оприлюднив заяву щодо протестів у країні, які спалахнули після президентських виборів. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців - адекватними.

Так, у республіці з 9 серпня тривають сутички під час масових протестів, які почалися після завершення голосування на виборах президента. За попередніми даними ЦВК, перемогу на виборах здобув чинний президент Олександр Лукашенко. Результати голосування оскаржила головний опонент Лукашенко Світлана Тіхановська.

Однак Тіхановська 11 серпня покинула Білорусь і виїхала в Литву, після чого в мережі з'явилося відео, на якому вона закликала не виходити на акції протестів; у її штабі стверджують, що відео записано під тиском.

Раніше РБК-Україна писало, що в лікарнях перебувають понад 200 учасників протестів, за даними місцевого МОЗ, більшість з легкими травмами, при цьому одна людина загинула в ході протестів.

Зокрема, з 10 по 11 серпня правоохоронці затримали близько 2 тисяч демонстрантів.