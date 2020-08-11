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На протестах в Беларуси задержали более 2 тысяч человек, - МВД

Минск, Вторник 11 августа 2020 13:25
На протестах в Беларуси задержали более 2 тысяч человек, - МВД
Фото: протесты в Беларуси (nn.by)
Автор: РБК-Украина

МВД подтверждает применение спецсредств против демонстрантов

По официальным данным, за два дня на протестах в Беларуси задержали более 2 тысяч человек. Для разгона участников акций применялись спецсредства.

Об этом в Telegram сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Сообщается, что протесты были зафиксированы в ряде городов, наиболее массовые - в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. Спикер белорусского МВД заявляет о якобы фактах нападения на сотрудников милиции.

"В результате противоправных действий пострадали 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы", - отметила Чемоданова.

По ее словам, в Минске демонстранты запускали дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью, а водители умышленно блокировали движение. В Минске и Новополоцке силовики активно применяли спецсредства.

"Всего по стране задержано более двух тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - добавила Чемоданова.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что протесты в Беларуси охватили крупнейшие города.

До этого сообщалось, что в результате массовых беспорядков были задержаны около 3 тысяч человек, а Министерство внутренних дел Беларуси утверждало, что к демонстрантам не применялось оружие.

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