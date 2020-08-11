Протесты в Беларуси: в больнице находятся более 200 человек

Фото: протесты в Беларуси (nn.by)

Большинство пострадавших обращались в больницу с легкими травмами

В Беларуси в больницы были госпитализированы более 200 человек, пострадавших в результате столкновений во время протестов. Некоторым пациентам были необходимы операции.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Беларуси, передает TUT.BY.

Как отметили в Минздраве, всем пострадавшие во время протестов оказана необходимая медицинская помощь.

"В последние 2 дня после несанкционированных уличных акций в службу скорой медицинской помощи и в больницы обратились граждане с различными травмами. На сегодняшний момент в стационарах республики находятся на лечении чуть больше 200 человек. В том числе с ушибами мягких тканей, травмами конечностей", - сообщили в Минздраве.

Медики добавили, что в основном в больницы обращались с травмами легкой тяжести.

"Несколько человек были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, а также с травмами грудной клетки и живота. В основном травмы легкой степени тяжести. Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано", - отметили в министерстве.

По данным Минздрава, один человек погиб во время протестов. Смерть наступила до осмотра врачами скорой помощи.

Отметим, протесты в Беларуси вспыхнули после завершения голосования на президентских выборах 9 августа. По предварительным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко. При этом главный конкурент Лукашенко на выборах Светлана Тихановская оспорила результаты выборов. При этом 11 августа она покинула страну и выехала в Литву, после чего в сети опубликовали видео, на котором Тихановская призвала не выходить на акции протеста. В ее штабе заявили, что видео было записано под давлением.

Напомним, 10 августа в Минске погиб протестующий, по данным правоохранителей, у него в руках произошел взрыв неизвестного предмета.

Также РБК-Украина писало, что в ночь с 10 на 11 августа в Беларуси задержали 2 тысячи участников протестов.