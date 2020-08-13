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Выборы в Беларуси: Минск первым из регионов обнародовал результаты

Минск, Четверг 13 августа 2020 12:43
Выборы в Беларуси: Минск первым из регионов обнародовал результаты
Фото: выборы в Беларуси (twitter.com/TelegrafB)
Автор: РБК-Украина

Лукашенко в столице набрал 64,5%, Тихановская - почти 15%

Итоги выборов в Беларуси подвели уже во всех регионах страны. Однако итоговые данные пока опубликовала только столица - Минск.

Об этом сообщает местный портал tut.by.

Сообщается, что согласно опубликованному протоколу за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 64,5% избирателей, за Светлану Тихановскую 14,9%.

Также сообщается, что активнее всего за Тихановскую голосовали в Заводском районе Минска. Минская городская комиссия уже передала данные в ЦИК. По данным портала, все областные комиссии утвердили результаты выборов в течение 11-12 августа, однако пока не публикуют информацию.

Выборы в Беларуси: Минск первым из регионов обнародовал результаты

Фото: итоги выборов президента Беларуси в Минске (инфографика tut.by)

Напомним, ранее сообщалось о фальсификации результатов выборов на одном из участке в Витебске; в частности, главу комиссии заставили переписать итоговый протокол голосования в пользу Александра Лукашенко.

Согласно предварительным данным, Лукашенко побеждает с результатом более 80%.

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