Выборы в Беларуси: Минск первым из регионов обнародовал результаты

Фото: выборы в Беларуси (twitter.com/TelegrafB)

Лукашенко в столице набрал 64,5%, Тихановская - почти 15%

Итоги выборов в Беларуси подвели уже во всех регионах страны. Однако итоговые данные пока опубликовала только столица - Минск.

Об этом сообщает местный портал tut.by.

Сообщается, что согласно опубликованному протоколу за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 64,5% избирателей, за Светлану Тихановскую 14,9%.

Также сообщается, что активнее всего за Тихановскую голосовали в Заводском районе Минска. Минская городская комиссия уже передала данные в ЦИК. По данным портала, все областные комиссии утвердили результаты выборов в течение 11-12 августа, однако пока не публикуют информацию.

Фото: итоги выборов президента Беларуси в Минске (инфографика tut.by)

Напомним, ранее сообщалось о фальсификации результатов выборов на одном из участке в Витебске; в частности, главу комиссии заставили переписать итоговый протокол голосования в пользу Александра Лукашенко.

Согласно предварительным данным, Лукашенко побеждает с результатом более 80%.