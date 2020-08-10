ЦИК Беларуси обновила результаты выборов

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Лидирует все так же действующий президент

Центральная избирательная комиссия Беларуси обновила предварительные данные о результатах голосования на выборах президента. Лидирует со значительным отрывом Александр Лукашенко.

Об этом сообщает издание TUT.by со ссылкой на данные ЦИК.

Результаты голосования следующие:

Александр Лукашенко - 80,08%;

Светлана Тихановская - 10,09%;

Анна Канопацкая - 1,68%;

Андрей Дмитриев - 1,21%;

Сергей Черечень - 1,15%;

Против всех - 4,6%.

Отметим, в Беларуси начались массовые протесты после проведения выборов президента, на которых по предварительным данным победу одержал Александр Лукашенко.

При этом Лукашенко заявил, что власть мягко реагировала на протесты в Беларуси.

Также РБК-Украина писало, что Европейский союз может рассмотреть вопрос введения новых санкций против Беларуси после проведения президентских выборов в стране.