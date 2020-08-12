Беларусь после выборов: что известно о ситуации в стране

Фото: протесты в Беларуси (twitter.com/AnonOpsSE)

Беларусы готовятся к новому этапу протеста

В Беларуси после выборов президента протестуют уже четвертый день. За три дня в стране задержали около 5 тысяч человек, однако протесты и забастовки продолжаются, какая сейчас ситуация в Беларуси - в материале РБК-Украина.

В Минск стягивают военную технику

Пока проходит совещание Александра Лукашенко, военная колонна выдвинулась с базы спецназа в центр Минска. Кроме того, по городу ОМОН передвигается на машинах "скорой помощи".

Лукашенко собрал совещание

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание, на котором обсуждают ситуацию в Беларуси. По его словам, главное - "обеспечение безопасности граждан и защита конституционного строя".

Кроме того, он заявил, что основу протестов в Беларуси составляют якобы безработные и люди с криминальным прошлым.

Украина озвучила позицию по протестам в Беларуси

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал к диалогу между властями страны и обществом. Также украинское министерство призывает к освобождению задержанных.

МВД Беларуси признало стрельбу по демонстрантам

Фото: протесты в Минске (tut.by)

После очередной ночи протестов в МВД Беларуси признали, что стреляли на поражение по протестующим. В Бресте на сотрудников милиции "напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках", в связи с чем они сделали предупредительные выстрелы вверх.

Минск не спит. Даже, если люди не на улицах, они не спят.

Послушайте, как они встречают ОМОН в своих дворах. pic.twitter.com/ILlLwEZAPQ — Ilya Pahomov (@ilyapahomov) August 11, 2020

Более тысячи задержаных и 51 пострадавший за сутки

По официальным данным, за ночь протестов в стране задержали около тысячи людей. Акции протеста были зафиксированы в 25 населенных пунктах. Среди 51 пострадавшего 14 правоохранителей.

Кроме того, среди задержанных - 9 граждан Украины. Также избили украинского фотокорреспондента агентства Associated Press.

В Беларуси запретили продажу пиротехники и изменили правила дорожного движения

Совет министров республики Беларусь ввел запрет на на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Вместе с тем, в беларусских городах с 7:00-10:00 и 16:00-20:00 ввели новое ограничение на дорогах - скорость движения не должна превышать 20 км/ч.

Тем временем протестующие планируют новый этап протестов - будут блокировать дороги по всей стране.

Реакция мира

В Германии заявили, что ЕС может ввести санкции против ответственных за подавление акций протеста. В заявлении правительства ФРГ говорится, что Германия осуждает любое применение силы против протестующих в Беларуси, считает происходящее волной репрессий.

Также госсекретарь США Помпео, призвал белорусские власти обеспечить гражданским активистам право свободно выражать мнение.

Напомним, главы МИД стран ЕС собираются на чрезвычайную видеоконференцию в связи с протестами в Беларуси.

Отметим, с датой заседания Центральной избирательной комиссии Беларуси, на котором подведут окончательные итоги выборов президента, пока не определились.