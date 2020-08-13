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Вибори у Білорусі: Мінськ першим з регіонів оприлюднив результати

Мінськ, Четвер 13 серпня 2020 12:43
Вибори у Білорусі: Мінськ першим з регіонів оприлюднив результати
Фото: вибори в Білорусі (twitter.com/TelegrafB)
Автор: РБК-Україна

Лукашенко в столиці набрав 64,5%, Тіхановська - майже 15%

Підсумки виборів у Білорусі підвели вже у всіх регіонах країни. Однак підсумкові дані опублікувала тільки столиця - Мінськ.

Про це повідомляє місцевий портал tut.by.

Повідомляється, що відповідно до опублікованого протоколу за чинного президента Олександра Лукашенка проголосували 64,5% виборців, за Світлану Тіхановську 14,9%.

Також повідомляється, що найактивніше за Тіхановську голосували в Заводському районі Мінська. Мінська міська комісія вже передала дані до ЦВК. За даними порталу, всі обласні комісії затвердили результати виборів протягом 11-12 серпня, проте поки не публікують інформацію.

Вибори у Білорусі: Мінськ першим з регіонів оприлюднив результати

Фото: підсумки виборів президента Білорусі в Мінську (інфографіка tut.by)

Нагадаємо, раніше повідомлялося про фальсифікації результатів виборів на одній з дільниць у Вітебську; зокрема, голову комісії змусили переписати підсумковий протокол голосування на користь Олександра Лукашенка.

Згідно з попередніми даними, Лукашенко перемагає з результатом понад 80%.

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