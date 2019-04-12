Выборы 2019: что нужно знать о втором туре голосования

Выборы 2019 в Украине проходят в два тура: первое голосование состоялось 31 марта, а повторное запланировано на 21 апреля. Все подробности о проведении второго тура президентских выборов - в материале РБК-Украина.

Второй тур выборов 2019

Второй тур выборов назначен на 21 апреля 2019 года. Во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Избирательные участки по всей Украине откроются в 08:00 утра и будут работать до 20:00 вечера. Социологи в день голосования будут проводить экзит-пол, первые результаты которого ожидаются в 20:00 (по состоянию на 18:00), а затем в 22:00 (по состоянию на 20:00).

Рейтинги

11 марта 2019 года Социологическая группа "Рейтинг" обнародовала первые результаты опросов по второму туру. Согласно исследованию, проведенному 5-10 апреля, среди 3 тысяч человек за Владимира Зеленского планируют голосовать 51%, за Петра Порошенко - 21%. При этом, 18% респондентов еще не определились с выбором, а 10% голосовать не планируют.

Как проголосовать

Проголосовать во втором туре выборов 2019 имеют право все граждане Украины, которым на момент голосования исполнилось 18 лет. Для участия в голосовании необходимо прийти на избирательный участок по месту регистрации в период с 08:00 утра до 20:00 вечера 21 апреля. При себе необходимо иметь паспорт или военный билет (для военных).

Отметим, право голосовать на выборах имеют, в частности, переселенцы с Крыма и Донбасса. Для этого им необходимо не позднее, чем за пять дней до выборов (до 15 апреля включительно) обратиться в органы Госреестра избирателей с заявлением. Граждане Украины, которые хотят проголосовать не по месту прописки на выборах 2019, должны также обратиться до 15 апреля в органы Госреестра избирателей. Этой категории граждан для смены места голосования также необходим документ, подтверждающий такую необходимость (например, справка с работы или учебы). Органы Госреестра избирателей перед выборами будут работать без выходных.

Календарь второго тура выборов

До 14 квітня - виготовлення бюлетеней, подання до ЦВК пропозицій щодо спостерігачів, повідомлення виборців про час і місце голосування.

До 15 квітня включно - зміна місця голосування.

До 17 квітня включно - надсилання або доставка кожному виборцю іменного запрошення.

До 19 квітня включно - проведення передвиборної агітації.

20 квітня - день тиші.

21 квітня - день голосування

До 1 травня - встановлення та оголошення результатів виборів.

Дебаты кандидатов

Дебаты кандидатов в президенты перед проведением второго тура выборов предусмотрены законом Украины "О выборах президента Украины", а также соответствующим постановленим Центризбиркома. Согласно закону, дебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем голосования в телестудии между 19:00 и 22:00. Длительность дебатов - не менее часа без перерыва на рекламу. Кандидатам должны быть предоставлены равные условия.

Мнения сторон

31 марта после окончания голосования Петр Порошенко заявил о необходимости проведения дебатов между кандидатами перед повторным голосованием. В свою очередь, Владимир Зеленский по-своему ответил Порошенко, записав видеообращение. Зеленский предложил провести дебаты на НСК "Олимпийский" предварительно сдав анализы на алкоголь и наркотики.

Порошенко на инициативу Зеленского согласился, заявив "стадион, так, стадион".

После этого, кандидаты 5 апреля сдавали анализы медикам - в разных клиниках. При этом, Порошенко сдавал анализы дважды - второй раз 10 апреля международным экспертам. Зелеский от повторной сдачи анализов отказался.

Кроме того, кандидаты не могут согласовать дату проведения дебатов. Так, Порошенко предлагает провести дебаты 14 апреля на НСК "Олимпийский", а 19 апреля - в студии "Суспільного". Зеленский же настаивает на дебатах на "Олимпийском" 19 апреля, а от участия в дебатах 14 апреля отказывается. Кроме того, у Зеленского предлагают провести телемост, если время дебатов на НСК и "Суспільном" 19 апреля будет совпадать.

В ЦИК и на "Суспільном" настаивают на том, что официальными будут считаться только те дебаты, которые состоятся 19 апреля в студии "Суспільного" в 20:00.

Дата проведения

На данный момент обсуждаются две даты проведения дебатов: 14 и 19 апреля. Процесс согласование еще продолжается. Вместе с тем, в штабе Владимира Зеленского заявили, что дебаты состоятся только 19 апреля (время на данный момент не указывается). В команде Петра Порошенко готовы к дебатам и 14 апреля (в 14:14 на НСК "Олимпийский") и 19 апреля (в 20:00 на "Суспільном").

Первый тур выборов 2019

Первый тур выборов 2019 состоялся 31 марта. По данным Центризбиркома, участие в голосовании приняли 18 893 864 человек.

Кандидаты

В первом туре выборов планировали принимать участие 44 кандидата, вместе с тем, пятеро из них воспользовались своим правом и отказались от участия в выборах. В частности, свою кандидатуры сняли мэр Львова Андрей Садовый, представитель "Силы людей" Дмитрий Гнап, заместитель командующего Сил спецопераций Сергей Кривонос, Евгений Мураев и Дмитрий Добродомов. Кроме того, еще два кандидата (Сергей Тарута и Александр Мороз) заявили об отказе от участия в выборах, но сделали это уже после того, как истек срок для подачи таких заявлений. Так, Тарута и Мороз, несмотря на их заявления, уже были включены в бюллетени, что вызвало путаницу. В частности, из-за отказа Мороза от участия в выборах на некоторых участках были испорчены бюллетени - члены избиркомов внесли пометку "Выбыл" напротив его фамилии, что запрещено.

Результаты

По результатам первого тура наибольшее число голосов - 5 714 034 (30,24%) набрал Владимир Зеленский. Действующего президента Петра Порошенко на выборах поддержали 3 014 609 человек (15,95%), таким образом он занял второе место. Дальше следуют Юлия Тимошенко (13,40%), Юрий Бойко (11,67%), Анатолий Гриценко (6,91%), Игорь Смешко (6,04%), Олег Ляшко (5,48%), Александр Вилкул (4,15%), Руслан Кошулинский (1,62%). Остальные кандидаты набрали меньше 1% голосов.

Поскольку никто из кандидатов не набрал абсолютного большинства (более 50%) голосов, 7 апреля, после объявления официальных результатов выборов 2019, ЦИК объявил о проведении повторного голосования. Во второй тур, назначенный на 21 апреля, вышли Зеленский и Порошенко.